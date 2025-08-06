Abuelito salva a su perrito de un enjambre de abejas africanizadas, pero recibe más de 500 picaduras

En minutos, lo que habían sido las vacaciones soñadas para la familia Mockabee en San Felipe, uno de los lugares más paradisíacos de Baja California se transformó radicalmente debido al ataque de un enjambre de abejas africanizadas.

Los hechos ocurrieron cuando Richard Mockabee descubrió que su perro, quien reposaba en la batea de su camioneta, estaba completamente cubierto por abejas africanizadas, las cuales agredían a su mascota.

Para rescatarlo, el hombre, de 78 años de edad, trató de espantar a las abejas, lo que provocó que lo atacaran en más de 500 ocasiones, por lo que fue trasladado de emergencia a los Estados Unidos para recibir tratamiento especializado.

Gracias a los esfuerzos de los galenos, el abuelito logró recuperarse del ataque de los insectos, pero quedó con secuelas que han afectado drásticamente su calidad de vida, debido a los piquetes de las abejas.

En un principio, los especialistas no confiaban que el hombre de 78 años de edad resistiera al traslado a la Unión Americana. Foto: GoFundMe

Arman colecta para ayudarlo

Con el fin de ayudar a Richard a saldar sus deudas hospitalarias y pagar sus terapias, familiares y amigos organizaron una colecta en la plataforma GoFundMe, con el objetivo de apoyar en su recuperación.