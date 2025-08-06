¿A qué hora va a llover en CDMX y Edomex este JUEVES 7 de octubre? | Pronóstico del clima

Este miércoles, los habitantes de la Ciudad de México y del Estado de México deben prepararse para una jornada caracterizada por cambios significativos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día, de acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante las primeras horas del día, se espera un cielo medio nublado, con un ambiente predominantemente fresco, e incluso frío en zonas altas de la región, además, se podrían presentar bancos de niebla, principalmente en áreas montañosas y rurales. Con el paso de las horas y hacia el mediodía, las temperaturas comenzarán a elevarse gradualmente.

Se pronostica un ambiente templado a cálido por la tarde, con temperaturas agradables en la mayor parte del Valle de México, no obstante, el incremento de la nubosidad será notable, lo que dará paso a condiciones propicias para precipitaciones en diferentes puntos de la región.

Se prevé que, entre la tarde y la noche, el cielo se torne completamente nublado, las condiciones meteorológicas serán favorables para la presencia de chubascos y lluvias puntuales fuertes, con acumulaciones estimadas entre 25 y 50 milímetros en 24 horas, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la temperatura máxima oscile entre los 21 y 23 grados Celsius, mientras que la mínima se ubique entre los 11 y 13 grados Celsius. Además, el viento correrá en dirección predominante del noreste con velocidades de entre 10 y 25 kilómetros por hora.

¿A qué hora va a llover este jueves 7 de agosto?

Ciudad de México

Álvaro Obregón: a partir de las 15:00 horas habrá 20 por ciento de probabilidad de lluvia, sin embargo, a las 16:00 horas la probabilidad será del 100 por ciento

Azcapotzalco: a las 16:00 hora habrá 100 por ciento de probabilidad de lluvia

Benito Juárez: a partir de las 15:00 horas habrá 20 por ciento de probabilidad de lluvia

Coyoacán: a partir de las 15:00 horas habrá 40 por ciento de probabilidad de lluvia

Cuajimalpa de Morelos: desde las 14:00 horas habrá 20 por ciento de probabilidad de lluvia

Cuauhtémoc: a las 17:00 horas habrá 100 por ciento de probabilidad de lluvia

Gustavo A. Madero: a las 15:00 horas comenzará la lluvia con el 20 por ciento de probabilidad, para las 16:00 horas este porcentaje incrementa al 100

Iztacalco: a las 15:00 horas comenzará la lluvia al 40 por ciento

Iztapalapa: desde las 14:00 horas habrá lluvia del 20 por ciento

Magdalena Contreras: a las 14:00 horas comenzará la lluvia al 80 por ciento

Miguel Hidalgo: a las 16:00 horas comenzará la lluvia al 100 por ciento de probabilidad

Milpa Alta: desde las 14:00 horas habrá lluvias al 100 por ciento en esta alcaldía

Tláhuac: desde las 14:00 horas habrá lluvias al 80 por ciento en esta alcaldía

Tlalpan: en esta alcaldía comenzará la lluvia a las 14:00 horas con un 80 por ciento de probabilidad

Venustiano Carranza: a las 16:00 horas comenzará la lluvia con 100 por ciento de probabilidad

Clima para el Valle de México

Estado de México

Región Norte: desde las 15:00 horas habrá probabilidad de lluvia al 100 por ciento

Región Suroeste: la probabilidad de lluvia se eleva a las 16:00 horas con el 20 por ciento

Región Centro: de las 12:00 a las 14:00 horas se espera probabilidad de lluvia del 10 por ciento

Región Oriente: la probabilidad de lluvia es del 20 por ciento a partir de las 15:00 horas

Región Occidente: desde las 14:00 horas habrá lluvias al 100 por ciento

