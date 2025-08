Sheinbaum nombra a Claudia Pavlovich embajadora en Panamá

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo envío un oficio a la Comisión Permanente del Congreso con el nombramiento de la ex gobernadora de Sonora y priista, Claudia Pavlovich Arellano, como Embajadora en Panamá.

La Comisión Permanente tratará este tema en la sesión de este miércoles.

"Oficio con el que remite, de la titular del Poder Ejecutivo Federal, el nombramiento a favor de la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México ante la República de Panamá", indica el oficio que llegó a la Comisión Permanente del Congreso.

Detienen a hombre por abuso sexual agravado en la CDMX

La presidenta Sheinbaum indicó en el oficio que en uso de las facultades que le concede la fracción tercera del artículo 89 de la Constitución mexicana, ha tenido a bien nombrar a la C. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de México en la República de Panamá.

La Comisión Permanente turnará el oficio a comisiones para que sea revisado. La ex gobernadora de Sonora se suma a los ex gobernadores emanados del PRI que han sido nombrados como embajadores por el gobierno federal de la Cuarta Transformación, como el ex gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien el sexenio pasado fue nombrado embajador en Noruega.

