Policía salva la vida de mujer que se atragantaba con un totopo, en Nuevo León | VIDEO

Un acto heroico de un oficial de la Policía Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, salvó la vida de Patricia Rodríguez Rodríguez, una mujer de 58 años que sufrió un atragantamiento mientras circulaba en una camioneta por la avenida Las Flores, en el cruce con la calle Mirtos, en la colonia Industrias del Vidrio.

El incidente, ocurrido alrededor de las 14:10 horas de este martes 5 de agosto, fue captado por una cámara de videovigilancia de un domicilio cercano, una grabación que exhibe la desesperación de la víctima y la adecuada intervención del policía.

Patricia, residente de la colonia Miguel Alemán, relató al canal de televisión N+ de Monterrey que, mientras llevaba comida para su familia, decidió comer unos totopos por un antojo. Sin embargo, uno de ellos se atoró en su garganta, provocándole una crisis respiratoria.

“Venía manejando, empecé a comer unos totopos, me obstruyeron y me empecé a ahogar. Otras veces se me atora la comida, pero se me pasa; en esta ocasión no (...) yo sentía que me estaba muriendo”, expresó la afectada.