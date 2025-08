Oposición participará en consenso sobre reforma electoral, señala Sheinbaum

Integrantes de la oposición, expresidentes del Instituto Nacional Electoral (INE) y miembros de la sociedad civil tendrán voz y voto dentro del consenso de la Reforma Electoral, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al ser cuestionada sobre los integrantes que conforman la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, la jefa del Ejecutivo sostuvo que el gobierno federal tiene contemplada una amplia consulta sobre el tema.

"Va a haber una amplia discusión. Pero a la hora de tomar los acuerdos. Va a poder participar la oposición, va a poder participar expresidentes del INE, van a poder participar todos", aseguró.

Sostuvo que el gobierno federal tiene contemplada una amplia consulta sobre el tema. Foto: Cuartoscuro

Buscan presentarle al pueblo la reforma electoral

En ese sentido, la presidenta Sheinbaum Pardo indicó que, en primer lugar, se busca presentarle al pueblo la reforma electoral “y no es nada más bájale de tanto a los partidos, a tanto, sino mucho más profunda. Entonces para eso tiene que haber una serie de debates, opiniones, posiciones. Y ahí va a haber el espacio para que todos opinen”, dijo.

Finalmente, la mandataria federal llamó “paladines de la democracia” a quienes fueron artífices del fraude electoral del 2006 y sobre ello resaltó que “Ellos dicen que somos autoritarios. Es un México que no reconocemos. No, ya no es el de los fraudes. No sé si ya no. Entonces se va a escuchar, y se va a escuchar no solo a los expertos, se va a escuchar al pueblo, a la gente. Porque sí, México es un país más democrático que el del 2006”.