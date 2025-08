No hay tensión con EU por caso Hernán Bermúdez: Sheinbaum 

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que no hay tensiones con el gobierno de Estados Unidos por casos como el de Hernán Bermúdez, ex secretario de Seguridad de Tabasco, supuestamente vinculado con la banda del crimen organizado “La Barredora”.

Durante su conferencia de prensa, la presidenta reiteró que en ninguno de los casos van a cubrir a nadie, pero tiene que haber investigaciones.

Eso tras ser cuestionada de la relación de Adán Augusto López Hernández con Hernán Bermúdez y una supuesta tensión del gobierno mexicano con el estadounidense por los nexos del crimen organizado con gobiernos estatales.

“No es un asunto subjetivo que la presidenta se le ocurra, no tiene que haber una investigación que en todo caso determine si alguna persona es presuntamente responsable de algún delito, pero no no hay un problema de tensión relacionado con esto”, indicó.

Incluso sostuvo que es como las publicaciones de la lista con 22 nombres de funcionarios relacionados a la 4T que presuntamente estaban señalados por el gobierno de Estados Unidos, pero la embajada de ese país desmintió la información.

Crédito: Cuartoscuro

Hay quienes no quieren una buena relación entre México y EU, dice la presidenta

La mandataria nacional sostuvo que con este tipo de información se demuestra que hay personas que no quieren que haya una buena relación entre México y Estados Unidos.

“Nosotros, con nuestras diferencias, porque hay sus diferencias con nuestra defensa firme de la soberanía nacional, nuestros derechos y del respeto a México, buscamos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, primero porque somos socios comerciales y queremos que continúe el tratado comercial y que siga habiendo esta integración económica, con respeto a nuestra soberanía y segundo, pues porque en Estados Unidos viven millones de familias mexicanas”, expresó.

Sheinbaum Pardo dijo que con Estados Unidos hay relación de amistad entre familias, cultural de más de tres mil kilómetros de frontera, “entonces colaboramos, nos apoyamos siempre defendiendo el respeto a México a nuestra soberanía”.

La presidenta de la República reiteró manifestó que que hay quienes buscan argumentos, que no son reales, para poder decir que hay una atención especial. Recordó que hay acuerdo prácticamente por firmar en temas de seguridad, donde los principios son muy claros: el respeto a la soberanía, confianza, mutua y respeto territorial.