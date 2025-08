Hombre que murió electrocutado en jacuzzi era socio del hotel, revelan cuánto pagaba al mes

En las últimas semanas se dio a conocer el caso de Sergio Sagid Carreón Calderón, un hombre originario de Morelia quien murió electrocutado cuando ingresó al jacuzzi privado dentro de la habitación que rentó junto a su pareja e hijos, en el hotel Pacífica Resort Ixtapa, en Guerrero.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio, sin embargo hace pocos días se viralizo el momento en que entra al agua y se electrocuta, en el clip se observa que se quejó por las descargas eléctricas, primero parecía un momento divertido entre familia, aunque después tomaron en serio el trágico momento y alertaron al personal del hospedaje.

El caso ha generado todo tipo de críticas y debates por la falta de atención que presuntamente no recibió el hombre tras colapsarse, la nula atención médica, entre otras cosas. La Fiscalía General del Estado de Guerrero, comenzó la investigación hacía uno de los empleados tras la denuncia coordinando el caso para esclarecer los hechos.

Ante la indignación de su esposa Estefanía quien aún con el duelo intenta buscar justicia por la muerte de su pareja ha llevado la historia a diversos medios de comunicación para fortalecer su denuncia y exponer el maltrato que recibieron, que la muerte de Sergio se debió a la negligencia del lugar y que pudo evitarse.

Como parte de su queja, ha revelado que su pareja no solo era un cliente más, también fungía como socio de Pacífica Resort y por la cantidad que pagaba ella esperaba que la atención fuera de calidad, buenas condiciones para que sus vacaciones no tuvieran un destino trágico.

"Él no era solo un huésped, era un socio, un socio que puntualmente mes con mes jamás dejó de pagar, jamás se atrasó. No le debía nada a Pacífica, entonces no se vale", reveló la esposa de Sagid en entrevista con Imagen Televisión.