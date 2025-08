Federico Döring: Pablo Gómez tenía los días contados en la UIF por el gobierno Estados Unidos

Federico Döring, vocero del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, señaló que es del agrado del Partido Acción Nacional la salida de Pablo Gómez, de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y aseveró que el partido blanquiazul nunca votó a favor de su nombramiento para que ocupará el cargo como titular de la entidad gubernamental encargada de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

"De hecho, le pedimos a Morena se votaron en conjunto y no es lo mismo votar en contra de Edgar Amador que votar en contra de Pablo Gómez, pero pues ellos no quisieron. Y Pablo nunca estuvo ahí para hacer su labor, se le fueron los casos más relevantes como el de Vector y el del fentanilo y los precursores de China comprados con dinero de cuatro cárteles. Y pues era evidente que tenía los días contados por el gobierno Estados Unidos”, declaró el vocero del grupo parlamentario del PAN en entrevista para el programa de "Sergio Sarmiento y Lupita Juárez", de El Heraldo Radio.

El panista indicó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no hizo más que enviar una señal de que ya no habrá una alianza intolerable desde la UIF.

Pablo Gómez, deja de ser el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Créditos: El Heraldo de México/archivo.

Federico Döring lamenta nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Sin embargo, Federico Döring calificó como una pésima noticia el nombramiento de Pablo Gómez como titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ya que aseguró que es poner el “resentimiento de Pablo Gómez a confeccionar lo que no será una reforma de consenso, lo que no será una reforma que saque el dinero del narcotráfico de las elecciones, que no genere una democracia más competitiva y justa, mejor fiscalizada, sino un traje a la medida para la secta de Morena”.

El vocero del grupo parlamentario del PAN en San Lázaro anticipó que Pablo Gómez construir una reforma desaparecerá los distritos electorales locales, seguramente va a adelgazar como lo hicieron en el distrito electoral de la ciudad.

Van a tratar de ver cómo tengan garantizadas sus mayorías artificiales y nosotros estamos exactamente del otro lado. Creo que hay que ajustar uno, lo más importante, que no se meta el narco y su dinero en las elecciones. Dos, que no haya sobre representación artificial, que no vuelvas a tener esto de que te dan pluri como partido y te dan pluri como coalición, que te den solo la que corresponda. Y sobre todo lo más importante, los actos anticipados de campaña”, dijo Federico Döring.

El diputado blanquiazul dijo que esperaría de la reforma “que nadie haga trampa, que arranque quien tenga que arrancar en el día que arranca y no gastando dinero público años antes”

Finalmente, Federico Döring reiteró que Pablo Gómez se volvió un funcionario no confiable porque se volvió a tapadera y porque no conocía cómo se trabaja en la UIF ni tampoco tenía experiencia en el rastreo de operaciones financieras.