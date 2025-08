Preinscripción SAID 2025: ¿Cómo recuperar el folio PASO A PASO si lo perdí?

Este domingo 3 de agosto, padres y madres de familia en el Estado de México, consultan los resultados de las preinscripciones de preescolar, primaria y secundaria en el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) para este 2025.

Para obtener estos resultados y saber en qué plantel quedaron sus hijos para el siguiente ciclo escolar 2025 - 2026, es necesario que tengan a la mano no sólo la Clave Única de Registro de Población (CURP) sino también el folio del SAID.

Si estás consultando los resultados de las preinscripciones en el SAID 2025 y te has dado cuenta que no tienes tu folio, te compartimos el paso a paso de cómo puedes recuperarlo en línea, para que hagas la consulta y puedas saber en dónde cursará tu hija o hijo el siguiente año escolar, el cual inicia el próximo 1 de septiembre.

¿Cómo recuperar paso a paso el folio del SAID 2025 si lo perdí?

En cas de que hayas perdido el folio del SAID 2025 para consultar los resultados este domingo 3 de agosto, debes hacer lo siguiente, partiendo de que debes enviar un correo electrónico de acuerdo al nivel educativo que cursará el estudiante en el ciclo escolar 2025 - 2026:

Preescolar: said.preescolar@edugem.gob.mx

Primaria: said.primaria@edugem.gob.mx

Secundaria: said.secundaria@edugem.gob.mx

Posteriormente, deberás poner en el asunto del correo: RECUPERAR NÚMERO DE FOLIO, así, en mayúsculas.

En el cuerpo del mensaje, escribe el CURP y el nombre completo del estudiante.

Adjunta como archivo la identificación oficial del padre, madre o tutor del alumno.

Una segunda opción para que puedas recuperar el folio del SAID 2025 si lo perdiste, es llamar al Departamento de Información y Sistemas, a los siguientes teléfonos:

722 214 7258

722 167 0473

722 167 13 66

¿Puedo consultar mi folio en el comprobante de preinscripción al SAID 2025?

Aquellas y aquellos estudiantes que tengan descargado su comprobante, pueden checar el número de folio en ese mismo documento. En caso de que no lo tengan, entonces pueden recuperarlo si entran al link preinscripcionessipce.edomex.gob.mx, aunque para recuperar este documento es necesario contar con el CURP del alumno y también con el número de folio.

Recuerda que los resultados ya están disponibles y podrás consultarlos si tienes a la mano estos documentos para que te sea más fácil saber en cuál plantel de preescolar, primaria o secundaria quedaron tus hijos o hijas.