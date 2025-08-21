Trolebús Ixtapaluca: este será el tiempo de recorrido que ofrecerá a pasajeros entre el Edomex y CDMX

El Estado de México se encuentra construyendo el Trolebús Ixtapaluca para facilitar el traslado desde el municipio mexiquense hasta Santa Martha, en la Ciudad de México, con una inversión del gobierno estatal y federal de 5 millones de pesos, que a su vez buscará beneficiar a cerca de 1 millón de habitantes en las zonas circundantes del Valle de Chalco.

Este proyecto vial de tendrá una longitud de 11,3 kilómetros, a lo largo de 9 estaciones y 2 terminales, con unidades de transporte modernos, seguros y dignos, que beneficiarán a familias mexiquenses y capitalinas por la reducción de tiempos y costos de traslado, según mencionó el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja.

¿Cuál será el tiempo de traslado de la Línea 11?

Sin embargo, usuarios han cuestionado en plataformas digitales cuál será el tiempo de traslado exacto, con el fin de calcular sus viajes con destino a sus centros de trabajo y escuelas y confirmar si la nueva Línea 11 del Trolebús beneficiará su trayecto.

De acuerdo con autoridades del Estado de México, esta nueva ruta tendrá una duración de aproximadamente 48 minutos, lo que reduce considerablemente los traslados anteriores de 2 horas entre Ixtapaluca y Santa Martha que ofrecía el Sistema de Transporte Público Concesionado.

¿Cuándo se inaugura la Línea 11?

Autoridades confirman que la expansión de la Línea 11 continúa en la fase de estudios de demanda, a cargo de la empresa Transconsul, por lo que calculan adquirir la licitación de la obra para finales de 2025.



Además, la Línea 11 tendrá interconexión con la Línea 10 del Trolebús, con la Línea A del Metro y con la Línea 2 del Cablebús, lo que creará una red de transporte más eficiente y conectada, reduciendo transbordos y costos de traslado.

Estas obras forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, que cuenta con un presupuesto de 2 mil 900 millones de pesos para ampliar y mejorar las rutas del transporte público en zonas marginadas, de acuerdo con información de la Secretaría de Movilidad.

