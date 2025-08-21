Sheinbaum reconoce nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este miércoles el nombramiento de Genaro Lozano como embajador de México en Italia porque es un experto en relaciones internacionales. En la conferencia de prensa matutina, indicó que Lozano, quien trabajó en Televisa, es un activista de los derechos de la comunidad LGBT y apoyó el movimiento de la transformación.

“Es un experto en relaciones internacionales, aparte de defender los derechos de todas las personas LGBT y ha sido un activista en ese sentido, él nos apoyó, al final en mucho, de muchas maneras”, afirmó.

“Ayer decían ‘es que es de Televisa’, sí trabajo en Televisa, él se salió de Televisa también hace ya un rato y considere que era una buena opción”, señaló.

Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta @Claudiashein por la oportunidad de servir al pueblo de México.

De ser ratificado hoy por el senado, trabajaré con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México,… — Genaro Lozano uD83CuDF08 (@genarolozano) August 20, 2025

Este miércoles la Comisión Permanente del Congreso ratificó a Genaro Lozano Valencia como embajador de México en Italia y a Francisco de la Torre como embajador en Indonesia.

Reprueba criminalización a los migrantes

Tras la detención de David Pérez, un inmigrante tabasqueño en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su rechazo a la criminalización que se está haciendo a este sector.

“Es parte del diálogo que se tiene permanentemente entre el Departamento del Estado y Relaciones Exteriores, y además todo el trabajo que tenemos con los Consulados, con más apoyos para que pudieran contratar más abogados que pertenecen a asociaciones para que puedan defender a nuestros paisanos allá y la mejora de la plataforma para que puedan denunciarse las agresiones.



FOTO: Antonio Nava

“En caso de violación a los derechos humanos, se ponen denuncias en Estados Unidos, se apoyan a las personas, y evidentemente no estamos de acuerdo con esta violación y este esquema de criminalización de los migramntes en Estados Unidos, siempre vamos a defender a las y los mexicanos que aportan mucho a la economía de Estados Unidos”, recalcó desde Palacio Nacional.

Pérez fue detenido por agentes del ICE en Washington DC, en días pasados; forcejeó con los agentes y reclamó que tenía papeles.

edg