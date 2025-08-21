Sheinbaum celebra récord en inversión extranjera directa: “Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presumió el máximo histórico de la inversión extranjera directa en México en el segundo trimestre de 2025 que asciende a 34 mil 265 millones de dólares.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana”, expresó en la conferencia de prensa matutina.

Calificó de “buena noticia” la información de la Secretaría de Economía.

“Quiero ponerle una buena noticia, que me mandó ayer la Secretaría de Economía. Segundo trimestre de cada año, la inversión extranjera directa 2025, histórica la inversión extranjera directa en México… Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana son 34 mil 265 millones de dólares 2025, supera los 31 mil 096 del 2024 que ya había sido récord y es prácticamente pues más del doble del 2017”, destacó.

Destacó que es más del doble del 2017. Foto: Gobierno de México

Destaca Sheinbaum aumento al salario mínimo en México

La presidenta Sheinbaum Pardo recalcó que han aumentado los salarios y las inversiones en México, además de que se se redujo la pobreza.

“Recuerden que decían que sí aumentaban los salarios mínimos iba a ver inflación, ese el mito del oscurantismo neoliberal, que si aumentan los salarios, inflación, que se aumentará el salario mínimo, que si los trabajadores ganaban más, no iba a haber inversión porque lo que México podía ofrecer al mundo era la mano de obra barata”, afirmó.

Y aquí lo que se demuestra es que cuando la gente vive mejor, el país está mejor y sigue habiendo inversiones y no hay inflación, así que el modelo de la 4T, no solamente disminuye la pobreza, sino también genera la inversión”, enfatizó.