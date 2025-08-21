Secretaría de Energía destina 163 mil millones de pesos para ampliar la Red Nacional de Transmisión

Para beneficiar a 50 millones de usuarios, se van a invertir, entre 2025 y 2030, 163 mil 540 millones de pesos para ampliar y rehabilitar la Red Nacional de Transmisión en México. Es decir, con estos recursos económicos, se busca atender “las autopistas por las que viaja la electricidad a lo largo y ancho del país”.

“Es una inversión muy importante, son 8 mil 117 millones de dólares para el sistema de transmisión de energía eléctrica de nuestro país (...) son 524 subestaciones en todo el país, una inversión importante”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum en la Mañanera de este 21 de agosto.

Foto: Gobierno de México

Alistan nuevas subestaciones

En Palacio Nacional, la Secretaria de Energía, Luz Elena González, informó que se van a tender líneas estratégicas, así como la construcción de nuevas subestaciones.

Foto: Gobierno de México

“En la presente administración se destinará una inversión de 8 mil 177 millones de dólares, es decir cerca de 163 mil 540 millones de pesos para la construcción de 275 nuevas líneas estratégicas, estos son 6 mil 735 kilómetros circuito de nuevas líneas estratégicas.

“Y la construcción 524 nuevas subestaciones eléctricas, esto además, se van incorporar tecnología de última generación, vamos a modernizar lo que existe para disminuir las pérdidas y las congestiones y en los puntos más importantes del país”, detalló.

González enfatizó que la operación no quedará en manos de privados, debido a la confiabilidad del sistema.

La titular de la Comisión Nacional de Electricidad, Emilia Calleja, aseguró que echarán mano de la tecnología de última generación.

“Aprovechando la innovación y las nuevas tecnologías, utilizando cables de alta temperatura para reducción de pérdidas; las crucetas aislantes nos ayudan a hacer más óptima la instalación o reparación de una línea en un desastre natural, estamos utilizando transformadores digitales que nos dan versatilidad”, detalló.

Hoy en día, la Red Nacional de Transmisión está compuesta 111 mil kilómetros de líneas, es decir podría rodear la Tierra tres veces, con la fuerza para lanzar 700 cohetes diarios a la luna; también 2 mil 327 subestaciones forman parte de este sistema.

EDG