Reporta el INEGI que 1.9 millones de mexiquenses salieron de la pobreza

Entre 2022 y 2024, 1.9 millones de mexiquenses salieron de la pobreza, lo que representa una reducción de 11.7 puntos porcentuales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Secretaría del Bienestar estatal destacó que este resultado es gracias a la política social impulsada por el gobierno de Delfina Gómez.

La dependencia dijo que el reporte oficial también revela que 375 mil mexiquenses dejaron la pobreza extrema.

Precisó que las seis carencias sociales evaluadas (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a alimentación nutritiva y de calidad) registraron reducciones. La más destacada fue el acceso a la alimentación, con una baja de 5.7 puntos porcentuales.

La encuesta también expone que entre los sectores con mayores avances destaca la población femenina, pues más de 907 mil mujeres salieron de la pobreza, de las cuales 177 mil 481 dejaron la pobreza extrema.

ACCIONES SOCIALES

Ayer, la gobernadora acudió a la inauguración del Centro Libre para las Mujeres, en Villa de Allende, donde estuvo la titular de la Secretaría de las Mujeres federal, Citlalli Hernández Mora.

Además, para favorecer el deporte, la cultura, la recreación y la integración familiar, Defina Gómez entregó dos unidades deportivas en los municipios de Acambay y Jocotitlán, como parte del Programa de Obra Pública de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, que destinó casi 50 millones de pesos en ambos proyectos.

En Acambay, se rehabilitó la Unidad Deportiva Juan del Mazo López, con una inversión de 27 millones de pesos; obra que beneficiará a 8 mil 490 mexiquenses, quienes tendrán la oportunidad de contar con un espacio para practicar un deporte y convivir con sus familias, precisó la gobernadora.

En tanto, Carlos Maza, director de Desarrollo Urbano e Infraestructura, dijo que en esta unidad fueron intervenidos más de 44 mil metros cuadrados.

En la Unidad Deportiva Santiago Casandeje, en Jocotitlán, se invirtieron más de 22 millones de pesos para transformar 23 mil metros cuadrados.

En este espacio se remodelaron canchas de fútbol, se construyó una trotapista, se colocó mobiliario urbano y luminarias solares.

MAAZ