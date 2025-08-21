Pasajero golpea en el rostro a mujer guardia de seguridad por pedirle su pasaje del Metro | VIDEO

Una estación del Metro Monterrey fue escenario de un brutal enfrentamiento entre un pasajero y una guardia de seguridad. Los hechos fueron capturados por usuarios que se encontraban descendiendo de la estación Exposición, situada entre Avenida Juárez y Avenida Azteca, cuando un joven de aproximadamente de 20 años agredió físicamente a una guardia de seguridad.

De acuerdo con las primeras versiones, la mujer a cargo de la seguridad en las instalaciones del transporte público le solicitó al joven agresor que mostrara el pago del Metro, lo que desató la furia del pasajero y entabló una acalorada discusión, que derivó en las agresiones físicas capturadas en video y difundidas en redes sociales.

Captan a agresor golpeando a mujer en Metrorrey

Usuarios reprobaron el comportamiento del joven y de los demás pasajeros , quienes se mantuvieron expectantes a que las autoridades llegaran y se negaron a apoyar a la mujer que fue violentada . Sin embargo, un joven fue captado al final del video reclamándole al agresor, lo que lo convirtió en el único defensor de la mujer guarida de seguridad , quien tenía considerablemente menos estatura.

¡INACEPTABLE! uD83DuDE21

Un pasajero golpeó a puño limpio a una guardia de seguridad del Metro en #Monterrey solo porque le pidió el mostrar el pago del metro. Sucedió en la estación Exposición pic.twitter.com/EMIJTUgYHH — Nelson Valdez (@nelvaldez) August 20, 2025

"Que creen que está pasando? Por qué tanta pelea en calle, en el trafico, en el metro, En centros comerciales, en tiendas de conveniencia. Ya no hay nada de tolerancia, empatía y respeto, por qué esta decadencia tan prolongada? Ni siquiera hay gente que se meta a separarlos" fueron algunas de las reacciones por parte de los usuarios.

Difunden riña dentro de las instalaciones del Metrorrey

FOTO: Metrorrey

Hasta el momento, las autoridades del municipio de Guadalupe no han dado a conocer detenciones por la riña de la estación Exposición, sin embargo, el joven podría enfrentar cargos por lesiones, lo que se sanciona con lo que tres a ocho meses de prisión, den caso de que la lesión tarde en sanar en menos de quince días, según determina el Artículo 289 del Código Penal Federal.

EDG