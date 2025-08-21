Metro CDMX: ¿Qué está pasando HOY 21 de agosto, en las Líneas 2, 3, 8, 9, 12 y A por las lluvias?

La mañana de este 21 de agosto, la gente de la Ciudad de México despertó con fuertes lluvias. Tras las primeras horas donde los truenos y y el agua fueron los principales protagonistas, el Metro y el Metrobús activaron los protocolos de seguridad para evitar accidentes. Ahora, tras el cese de las precipitaciones, es momento de revelar qué está pasando en el transporte público de la capital de la República Mexicana.

Los truenos y lluvias de las primeras horas hicieron que el Sistema del Metro de la Ciudad de México activaron el protocolo de marcha de seguridad en algunas de sus líneas para evitar accidentes. Al implementar la marcha segura, algunas de las líneas del transporte público tuvieron que reducir la velocidad de los trenes con la finalidad de garantizarle a los usuarios un trayecto seguro este 21 de agosto 2025.

¿Qué Líneas del Metro activaron la marcha segura tras las lluvias la mañana de este 21 de agosto?

Las Líneas del Metro que activaron la marcha segura fueron: la 2, 3, 8, 9, A y 12, por lo que todas las personas que vayan a tomar alguna de las estaciones de estos puntos deben considerar que los trenes pueden llegar un poco más tarde de lo esperado. Toma tus precauciones en caso de tener que circular por alguna de las líneas antes mencionadas.

"Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 8, 9, A y 12, por lo que el avance de los trenes es lento. Toma previsiones", se puede leer en la última actualización que compartieron en sus redes sociales los del servicio del Metro.

Leyenda

¿Hay problemas de avance en el Metro de la CDMX este jueves 21 de agosto?

De acuerdo con la actualización que se realizó a las 6:00 de la mañana de este jueves, 21 de agosto, las Líneas 2, 3, 8, 9, A y 12 presentan un ligero retraso en la llegada de sus trenes debido a que está activo el protocolo de marcha segura. En estas líneas se registra un retraso de un minuto, a diferencia del resto del sistema del transporte. Eso sí, las personas que tomen estas líneas deben estar prevenidos, ya que el tiempo puede variar en cualquier momento.

Línea 1 tiene un tiempo estimado de espera de 5 minutos

Línea 2: tiene un tiempo estimado de espera de 6 minutos

Línea 3: tiene un tiempo estimado de espera de 6 minutos

Línea 4: tiene un tiempo estimado de espera de 6 minutos

Línea 5: tiene un tiempo estimado de espera de 5 minutos

Línea 6: tiene un tiempo estimado de espera de 5 minutos

Línea 7: tiene un tiempo estimado de espera de 6 minutos

Línea 8: tiene un tiempo estimado de espera de 6 minutos

Línea 9: tiene un tiempo estimado de espera de 6 minutos

Línea A: tiene un tiempo estimado de espera de 6 minutos

Línea B: tiene un tiempo estimado de espera de 6 minutos

Línea 12 : tiene un tiempo estimado de espera de 6 minutos

El avance del metro en todas las Líneas en las primeras horas de este 21 de agosto | X: metrocdmx

La afectaciones del Metrobús tras las lluvias de este 21 de agosto

En el último reporte presentado en redes sociales, la Línea 1 y es la que presenta problemas. Para todos aquellos que viajen en el trayecto de Perisur a Corregidora deben tener en cuenta que existe una marcha lenta por la obstrucción de carril. El resto del servicio de transporte Metrobús de la Ciudad de México viaja con regularidad, por lo que los usuarios no tendrían problemas en trasladarse a sus destinos en estas primeras horas del día.

Línea 1: presenta una marcha lenta en las estaciones de Perisur a Corregidora por obstrucciones de carril

Línea 2: presenta un servicio regular

Línea 3: presenta un servicio regular

Línea 4: presenta un servicio regular

Línea 5: presenta un servicio regular

Línea 6: presenta un servicio regular

Línea 7: presenta un servicio regular

La Línea 1 del Metrobús presenta afectaciones en el tramo Perisur - Corregidora | Metrobús CDMX

Para todos aquellos que estén buscando llegar puntuales al trabajo, deben tener en cuenta las afectaciones provocadas por las lluvias en las primeras horas del día en la Ciudad de México. Se tiene que recordar que el Metro es el que presenta grandes afectaciones en su servicio al contar con seis Líneas con el protocolo de marcha segura para evitar accidentes. Toma tus precauciones para no llegar retrasado a los primeros compromisos del día.