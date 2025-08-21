Marina del Pilar: Baja California, el estado con menor pobreza y prácticamente sin pobreza extrema en México

La gobernadora Marina del Pilar presumió que Baja California es el estado con menos pobreza y prácticamente sin pobreza extrema en todo México, de acuerdo con cifras del Inegi. Y afirmó que esta reducción es también resultado de la política implementada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual -dijo- continúa bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el lema: 'Por el bien de todos, primero los pobres'.

En entrevista para el programa de “Sergio Sarmiento y Lupita Juárez”, de El Heraldo Radio, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, la gobernadora indicó que reducir la Marina del Pilar y brindar bienestar a los ciudadanos eran algunos de los objetivos que se propuso desde asumió la administración en Baja California.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, ofrece una conferencia de prensa. Créditos: @MarinadelPilar

Marina del Pilar: Se acabó la mano de obra barata en Baja California

Marina del Pilar destacó que hoy Baja California disminuyó la pobreza extrema hasta un 0.4% y seguirán trabajando en apoyar a las zonas prioritarias del estado, que son las zonas que encuentran más rezago social.

La gobernadora puntualizó que Baja California se ha convertido en uno de los estados favoritos para la inversión gracias a los distintos incentivos y trabajo con las universidades, tanto públicas como privadas, y con el sector empresarial e industrial.

Va enfocado justamente a lo que buscan las empresas globales y a las actividades vocacionales que tenemos en Baja California, lo cual ha ayudado a que nuestro estado, sea uno de los estados con mayor inversión extranjera, con mayor inversión privada, pero también con mucha inversión pública, que es lo que hemos venido nosotros haciendo”, explicó la jefa del gobierno estatal.

Marina del Pilar estimó que este será un sexenio marcado por la inversión pública, lo cual consideró fundamental para la generación de empleos y el fortalecimiento de la logística en Baja California, con el fin de atraer más inversiones y garantizar que estas generen empleos bien remunerados.

Se acabaron los tiempos de la mano de obra barata que promovían los gobiernos neoliberales”, puntualizó.

La gobernadora fue entrevistada en exclusiva por Heraldo Radio, tras salir de una reunión en Palacio Nacional con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que se revisaron los avances y resultados en materia de seguridad en Baja California.