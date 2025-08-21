Locatel estrenará WhatsApp para atender baches en la CDMX, el objetivo es que se atiendan en máximo 48 horas

César Mancera, Director de Locatel, recordó que el servicio de atención ciudadana puso a disposición de la población diferentes canales para que la población pueda reportar cualquier tipo de bache y que próximamente también se contará con un número de WhatsApp, el cual será anunciado el próximo lunes.

Explicó que los baches reportados en las vialidades primarias serán atendidos por el Gobierno de la Ciudad de México, mientras que los baches que se detecten en las vialidades secundarias estarán a cargo de las alcaldías “a partir de eso se detecta y es canalizado”, explicó César Mancera.

“El objetivo es que estas solicitudes que hagan las y los ciudadanos de vialidades primarias a cargo del Gobierno de la Ciudad de México sean atendidas en máximo 48 horas”, detalló César Mancera.

En entrevista para Horizonte H con Héctor Jiménez Landín de El Heraldo Televisión que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, compartió que alrededor de 150 personas atenderán de manera simultánea mediante la línea de WhatsApp.

Foto: El Heraldo de México

Recordó que en la actualidad los baches se pueden reportar al número *0311 o al 55 56 58 11 11 y que también está disponible la App CDMX que pueden descargar en Google Play, donde se puede realizar el reporte y adjuntar la evidencia. Además del portal del Locatel y las redes sociales oficiales.