Lloverá muy fuerte en TODOS estos estados del viernes 22 al domingo 24 de agosto | LISTA

Las lluvias sorprendieron a diversos estados en México, incluida la Ciudad de México, que amaneció con una fuerte tormenta al sur de su territorio, así como en el Estado de México. Para este fin de semana, es mejor que vayas tomando tus precauciones porque de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las lluvias continuarán en el país.

Es preciso recordarte que estas lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Entre el monzón mexicano, la divergencia y un canal de baja presión, las lluvias serán intensas en diversas regiones de México.

Te compartimos, además, las entidades con temperaturas mayores a 40 grados y la intensidad de los vientos y los estados en donde también se registrarán tolvaneras.

¿En dónde lloverá el viernes 22 de agosto?

Para el viernes 22 de agosto, el monzón mexicano, el canal de baja presión, una circulación ciclónica en altura y el desplazamiento de la onda tropical número 24, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de graniso en estados del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste del territorio nacional, de acuerdo a Conagua.

En su pronóstico para este viernes 22 de agosto, los estados en donde caerán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, son los siguientes:

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Guanajuato

Estado de México

Puebla

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Mientras que las entidades con chubascos con lluvias puntuales fuertes se registrarán en:

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Querétaro

Hidalgo

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Campeche

Los intervalos de chubascos se darán en Baja California Sur, Chihuahua y Yucatán. Las lluvias aisladas en Baja California y Quintana Roo, mientras que los vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras en Baja California y Baja California Sur. Por cierto, las temperaturas máximas de 40 a 45 °C serán en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa (norte).

¿En dónde lloverá el sábado 23 de agosto?

La onda tropical número 24 se desplazará sobre el occidente de México, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes sobre gran parte del territorio mexicano. En el periodo de pronóstico, el monzón mexicano y divergencia ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Las lluvias y chubascos se darán en Baja California Sur, mientras que una vaguada en altura prevalecerá en el noreste del país, propiciará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en varias regiones. Las lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, se darán en:

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Chiapas

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes se darán en la mayor parte del país, para que tomes tus precauciones:

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

San Luis Potosí

Guanajuato

Hidalgo

Querétaro

Tlaxcala

Ciudad de México

Estado de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Los intervalos de chubascos se darán en las siguientes entidades, aunadas a las lluvias aisladas:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California (lluvias aisladas).

En cuanto a los vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, estos se registrarán en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras en Baja California. Las temperaturas máximas de 40 a 45 grados serán en Sinaloa y Sonora.

¿En dónde lloverá el domingo 24 de agosto?

Otro canal de baja presión sobre los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central y la península de Yucatán, en interacción con el paso de una nueva onda tropical originarán chubascos y lluvias fuertes en varias regiones de México, con lluvias puntuales intensas especialmente en Chiapas.

Para este domingo, las lluvias fuertes a muy fuertes se darán en los siguientes estados:

Sinaloa

Durango

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Mientras que los chubascos con lluvias puntuales fuertes se registrarán en las siguientes entidades:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Hidalgo

Querétaro

Tlaxcala

Ciudad de méxico

Estado de México

Morelos

Puebla

Veracruz

Tabasco

Los intervalos de chubascos serán en Baja California Sur, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis potosí, Campeche y Yucatán. Las lluvias aisladas serán en Baja California y Quintana Roo, mientras que los vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h se darán en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; con posibles tolvaneras en Baja California. Las temperaturas máximas superiores de 40 a 45 grados, se registrarán en Sonora y Sinaloa.

Es preciso que recuerdes las recomendaciones de la Conagua, pues aseguran que las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.