La Mañanera del Pueblo de Claudia Sheinbaum hoy jueves 21 de agosto | EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presenta este jueves 21 de agosto la Mañanera del Pueblo desde el Salón Tesorería en Palacio Nacional, donde toca lo más importante de la agenda nacional. Este día presenta la sección “Mujeres en la Historia”.

La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González y Emilia Calleja de la CFE se presentan para hablar sobre una inversión. La mandataria destacó un gráfico sobre la histórica inversión extranjera en el país, "ni los aranceles pudieron con eso", destacó.

Luz Elena González presentó los avances de la Red Nacional de Transmisión que permite transportar de forma masiva a grandes distancias la energía que necesitamos, acotó. Por su parte, Emilia Calleja informó que la CFE lleva a cabo la operación y mantenimiento de la red con más de 5,000 trabajadores.