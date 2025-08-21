Hoy No Circula: conoce qué autos están exentos del programa este jueves 21 de agosto

El programa Hoy No Circula aplica restricciones de circulación a vehículos dentro de las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México. Este busca reducir las emisiones contaminantes provenientes de las fuentes móviles dentro de la urbe.

Dependiendo del último dígito de la placa del vehículo, color del engomado y número de holograma, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) indica cuáles son los automóviles que tienen prohibido circular en un horario de 5:00 a 22:00 horas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que el programa puede presentar modificaciones en caso de que se presenten situaciones extraordinarias, como contingencias ambientales.

Los vehículos que no circulan hoy jueves 21 de agosto son los que tienen engomado verde, cuya placa termina con el número 1 o 2 y cuentan con el holograma 1 o 2. Para estar al tanto de los imprevistos que pudieran afectar al Hoy No Circula, el Gobierno de la Ciudad de México puso a disposición del público en general el sitio https://www.hoynocircula.cdmx.gob.mx/, donde se pueden ingresar datos del automóvil y recibir alertas vía SMS.

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula este 21 de agosto?

Estos son los automóviles afectados por el Hoy No Circula este 21 de agosto | Cuartoscuro/CAMe

Si bien existe un calendario que define cuando los automóviles de la CDMX y de ciertos municipios del Estado de México tienen prohibido circular, el programa también delimita a un grupo exclusivo de vehículos que están exentos de estas limitaciones:

Tractores agrícolas .

. Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

dedicada a las industrias de la construcción y minera. Motocicletas .

. Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos .

. Vehículos eléctricos .

. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo "0", por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos.

por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos. Vehículos que porten Constancia tipo "Permiso Especial para Circular", siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

siempre y cuando transporten a personas con discapacidad. Vehículos que porten Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico. Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.

Automotores con matrícula de demostración y traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

correspondiente. Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría.

en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría. Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México , para exentar las limitaciones a la circulación.

, para exentar las limitaciones a la circulación. Vehículos que porten holograma "EXENTO".

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad.

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Este jueves 22 de agosto no circulan los autos con engomado verde, placa con terminación 1 y 2 y holograma 1 o 2 | CAMe

¿En qué alcaldías y municipios está vigente el Hoy No Circula?

El programa afecta a todos los vehículos que circulan dentro de estas alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuajimalpa de Morelos.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

La Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

Xochimilco.

Así como en 18 municipios del Estado de México: