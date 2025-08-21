¿Cuál es la edad máxima para solicitar la licencia de conducir permanente en CDMX?

La licencia para conducir es el requisito más importante para poder manejar un vehículo en México, por ello, es indispensable que las personas tramiten este documento si quieren poder utilizar un vehículo. Actualmente, diferencia de otros años, existe la posibilidad de tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, es decir, aquella que no necesita renovarse cada cierto tiempo.

Según lo dicho por el gobierno capitalino, la licencia para conducir permanente se puede solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025 y después de esa fecha ya no estará disponible. No obstante, uno de los puntos que más dudas genera entre la población es la edad, puesto que algunas personas temen que no puedan tramitar este documento debido a su edad.

Aunque se sabe que la edad mínima para obtener una licencia de conducir es de 18 años, muchos se preguntan si hay una edad máxima. De acuerdo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, no existe un límite de edad superior para tramitar la licencia. Sin embargo, las personas de 60 a 65 años en adelante deben cumplir con evaluaciones médicas, físicas y mentales adicionales para garantizar que tienen las condiciones necesarias para conducir de manera segura.

¿Cuál es la edad máxima para tramitar la licencia para conducir?

No hay edad límite para tramitar este documento | Cuartoscuro

Otro aspecto a considerar es que quienes tramitan la licencia por primera vez o tienen más de 60 años deben realizar un examen teórico-práctico. Dicho examen se agenda a través del sistema Llave MX o en la página de la Secretaría de Administración y Finanzas. Esta medida busca garantizar que los solicitantes conozcan el reglamento de tránsito y cuenten con las habilidades mínimas para manejar de forma segura.

Respecto a los costos, las autoridades capitalinas han establecido que la expedición o renovación de la licencia permanente tiene un precio de 1,500 pesos mexicanos, mientras que la reposición en caso de pérdida o robo cuesta 1,099 pesos. El pago se realiza mediante una línea de captura, la cual debe presentarse en el trámite.

¿Cómo solicitar la licencia permanente?

El tramite se puede iniciar en línea | Freepik.

Para solicitar la licencia permanente, es necesario reunir ciertos documentos. Los requisitos son:

Identificación oficial vigente con fotografía (INE o pasaporte).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con una antigüedad máxima de tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

Línea de captura pagada por el monto correspondiente.

Cita impresa generada en el sistema oficial.

Además, los adultos mayores de entre 60 y 65 años deberán presentar el resultado de sus evaluaciones médicas y cumplir con el examen práctico.

Paso a paso para tramitar la licencia permanente

Así puedes obtener la licencia permanente | Freepik.

El procedimiento para obtener la licencia permanente es el siguiente:

Antes de iniciar el trámite, es importante reunir la documentación completa, como la identificación oficial, el comprobante de domicilio, el CURP y el comprobante de pago. Generar cita: Ingresar al sistema Llave MX o a la página de la Secretaría de Administración y Finanzas para solicitar una cita. En este paso también se agenda el examen teórico-práctico en caso de ser necesario. Generar la línea de captura desde el portal oficial y pagar el monto en bancos autorizados o tiendas de conveniencia. Guardar el comprobante. Presentar examen: Para solicitantes primerizos y adultos mayores, acudir el día asignado para presentar el examen teórico-práctico. Este incluye preguntas sobre el reglamento de tránsito y una prueba de manejo. Presentarse en el módulo correspondiente con todos los documentos en original y copia, la cita impresa y el comprobante de pago.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar la licencia permanente?

La obtención de la licencia para conducir tiene beneficios adicionales, ya que funciona como identificación oficial. En cuanto a la licencia permanente, esta es una ventaja para quienes buscan evitar la renovación cada cierto tiempo y garantiza que, mientras la persona cumpla con las normas, pueden seguir manejando sin preocuparse por vencimientos.

Es importante destacar que la licencia permanente solo puede tramitarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Después de esa fecha, ya no será posible obtenerla y únicamente estarán disponibles licencias con vigencia determinada. Por lo que las personas interesadas en tramitar este requisito aún pueden hacerlo.