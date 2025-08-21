Concentraciones y cierres viales HOY 21 de agosto en CDMX

En caso de que planees salir a las calles de la Ciudad de México, ya sea por trabajo, turismo, ocio o cuestiones personales, es importante que conozcas qué vialidades, avenidas, calles y destinos presentan bloqueos o afectaciones que comprometen su funcionamiento normal.
Diariamente, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital comparten la lista completa de movilizaciones, manifestaciones y otras concentraciones que podrían generar retrasos y la necesidad de encontrar alternativas viales para muchas personas que transitan diariamente por la Ciudad de México.
A continuación, te presentamos las actividades de este jueves 21 de agosto:
Concentraciones hoy 21 de agosto
Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM
Hora: 10:00
Lugar: Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, Prol. Constitución No. 58A, Col. La Concha, Alc. Xochimilco
Aforo: 35
Realizan colecta de firmas para exigir al gobierno mexicano romper relaciones diplomáticas con Israel y rechazar el ofensiva militar que lastima al pueblo palestino.
Colectivo “La Comuna 4:20”
Hora: 10:00
Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc
Hora: 12:00
Lugar: Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20), Centro Histórico
Hora: 13:00
Lugar: Jardín “Louis Pasteur” (Senadito 4:20), Av. Paseo de la Reforma e Insurgentes, Tabacalera
Aforo: 100
Buscan diálogo político para crear espacios públicos para el consumo tolerado de marihuana.
Comunidad Estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM
Hora: 11:00
Lugar: Facultad de Ingeniería, Ciudad Universitaria, Av. Insurgentes Sur No. 3000, Coyoacán
Aforo: 150
Evento “Tianguis F1”, con demandas por dignidad estudiantil, comedores subsidiados, becas permanentes y servicios de calidad; contra el abandono académico por falta de recursos. Podrían bloquear Av. Insurgentes.
Comité de Apoyo a Palestina de la Facultad de Ciencias de la UNAM
Hora: 13:00
Lugar: Facultad de Ciencias, CU, Av. Insurgentes Sur No. 3000, Coyoacán
Aforo: 80
Evento “Fin al Genocidio en Gaza”, con actividades artístico-culturales en solidaridad con Palestina.
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)
Hora: 11:00
Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc
Aforo: 80
Conferencia de prensa sobre desapariciones forzadas en México, en el marco de la semana internacional de víctimas.
Organización Comunitaria “La Voluntad del Pueblo”
Hora: 18:00
Lugar: Tren Ligero Xochimilco, Av. Cuauhtémoc y Axomulco, Col. San Pedro, Xochimilco
Aforo: 80
Asamblea general en defensa del rescate del Centro Deportivo Xochimilco frente al proyecto “Utopía”. Posible bloqueo de vialidades.
Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo
Hora: 16:30
Lugar: Estación “Chabacano”, Línea 2 del Metro, Cuauhtémoc
Aforo: 300
Exigen basificación inmediata, reconocimiento de derechos laborales, sindicatos democráticos y aumento salarial. Podrían marchar al Zócalo y bloquear vialidades.
Rodadas motociclistas hoy 21 de agosto
Moto City Club
Hora: 20:30
Lugar: Deportivo “Luis Antonio Macías”, Iztapalapa
Hora: 21:00
Lugar: FES Zaragoza, Iztapalapa
Hora: 21:30
Lugar: Gasolinera Pemex, Calz. de la Viga No. 44, Cuauhtémoc
Destino: Por definir
Aforo: 150
Participan grupos bikers como BKR Indeseables, Locos por las Motos, Bandidas Bikers, entre otros. Posible afectación vial.
Rodadas ciclistas hoy 21 de agosto
Caballito de Reforma – 4° Dinamo (Parque de los Dinamos)
Hora: 07:00
Lugar: Caballito de Reforma, Cuauhtémoc
Destino: Magdalena Contreras
Aforo: 20
Pulques de Altura
Hora: 19:30
Lugar: Centro Cultural Futurama, Lindavista, GAM
Destino: El Coyote de Neza, Edo. de México
Aforo: 20
Rueda GAM
Hora: 07:00
Lugar: Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón
Destino: 4° Dinamo, Magdalena Contreras
Aforo: 30
UPPENSA (Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás)
Hora: 18:00
Lugar: Insurgentes No. 2342, Interior C, Chimalistac, Álvaro Obregón
Destino: Centro Histórico de la CDMX
Aforo: 30
UPPENSA (otra rodada)
Hora: 20:00
Lugar: Av. Tezontle y Río de la Antigua, Iztapalapa
Destino: Callejón del Aguacate, Sta. Catarina, Coyoacán
Aforo: 20
Pedal & Taco, Grupo Ciclista Urbano CDMX
Hora: 20:00
Lugar: Estacionamiento Vips, Plaza Oriente, Iztapalapa
Destino: Diversas calles de Coyoacán
Aforo: 20
Biciorientados
Hora: 20:30
Lugar: Metro Mixcoac, Benito Juárez
Destino 1: Estadio Ciudad de los Deportes, BJ
Destino 2: Estadio Olímpico Universitario, Coyoacán
Destino 3: Estadio Banorte, Coyoacán
Aforo: 20
Colibríes CDMX
Hora: 21:00
Lugar 1: Foro Hermanos Soler, Benito Juárez
Lugar 2: Centro de Acopio la Virgen, Coyoacán
Destino: Cineteca Nacional de Chapultepec, Cineteca CDMX, Cineteca Nacional de las Artes
Aforo: 25
Conciertos y obras de teatro hoy 21 de agosto
El Rey León
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Telcel, Miguel Hidalgo
Aforo: 1,400
Malinche
Hora: 20:30
Lugar: Frontón México, Cuauhtémoc
Aforo: 1,200
Raúl Ornelas
Hora: 20:30
Lugar: Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo
Aforo: 9,600
Eventos culturales hoy 21 de agosto
Festival del Nopal: 50 esculturas alegóricas
Hora: Durante el día
Lugar: Paseo de la Reforma (varios puntos), Cuauhtémoc
Fecha: 09 junio – 30 septiembre 2025
Aforo: 1,000
Exposición CowParade 2025
Hora: Durante el día
Lugar: Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia – Diana Cazadora), Cuauhtémoc
Fecha: 13 julio – 25 agosto 2025
Aforo: 1,000
XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios
Hora: 10:00
Lugar: Zócalo CDMX, Cuauhtémoc
Fecha: 08 – 24 agosto 2025
Aforo: 100,000
IBTM Américas
Hora: 10:00
Lugar: Centro Banamex, Miguel Hidalgo
Fecha: 20 – 21 agosto 2025
Aforo: 2,000
Expo Med “Hospitalar México”
Hora: 11:00
Lugar: Centro Banamex, Miguel Hidalgo
Fecha: 19 – 21 agosto 2025
Aforo: 1,666
Arte Lumínico “Sólo la Luz”
Hora: 19:00
Lugar: Paseo de la Reforma (Estela de Luz – Ángel de la Independencia)
Fecha: 15 – 31 agosto 2025
Aforo: 10,000
Expo Pan
Hora: 11:00
Lugar: WTC, Benito Juárez
Fecha: 20 – 23 agosto 2025
Aforo: 8,000
Eventos deportivos hoy 21 de agosto
Pericos de Puebla vs Diablos Rojos (Play Off LMB)
Hora: 19:00
Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú, Iztacalco
Aforo: 20,062
Lugares de la CDMX qué visitar y que están cerca del Metro
La CDMX cuenta con una atractiva gama de destinos turísticos que abarca museos, locales de comida o restaurantes y otros sitios de interés. Aunque las principales vialidades se encuentren bloqueadas, existen lugares que puedes visitar y que se encuentran razonablemente cerca de diferentes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Entre ellos se destacan los siguientes:
Arena México (cerca de la estación Cuauhtémoc de la línea 1).
Castillo de Chapultepec (cerca de la estación Chapultepec de la línea 1).
Kiosco Morisco (cerca de la estación San Cosme de la línea 2).
Palacio Nacional, Museo del Templo Mayor y Museo de la Fotografía (todos cerca de la estación Zócalo de la línea 2).
Torre Latinoamericana, Museo Franz Mayer, Palacio de Bellas Artes (cerca de la estación Bellas Artes de la linea 2 y 8).
Cineteca Nacional (cerca de la estación Coyoacán de la línea 3).
Universum (cerca de la estación Universidad de la línea 3).
Arena Ciudad de México (cerca de la estación Ferrería de la línea 6).
Auditorio Nacional (a unos pasos de la estación Auditorio Nacional de la línea 7).
Plaza Garibaldi (cerca de la estación Garibaldi de la línea 8).
Palacio de los Deportes (cerca de la estación Velódromo de la línea 9).
Biblioteca Vasconcelos (cerca de la estación Buenavista de la línea B).
Parque Hundido (cerca de la estación Insurgentes Sur de la línea 12).