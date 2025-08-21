Concentraciones y cierres viales HOY 21 de agosto en CDMX

En caso de que planees salir a las calles de la Ciudad de México, ya sea por trabajo, turismo, ocio o cuestiones personales, es importante que conozcas qué vialidades, avenidas, calles y destinos presentan bloqueos o afectaciones que comprometen su funcionamiento normal.

Diariamente, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital comparten la lista completa de movilizaciones, manifestaciones y otras concentraciones que podrían generar retrasos y la necesidad de encontrar alternativas viales para muchas personas que transitan diariamente por la Ciudad de México.

A continuación, te presentamos las actividades de este jueves 21 de agosto:

Concentraciones hoy 21 de agosto

Colectiva “En Llamas” de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM

Hora: 10:00

Lugar: Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, Prol. Constitución No. 58A, Col. La Concha, Alc. Xochimilco

Aforo: 35

Realizan colecta de firmas para exigir al gobierno mexicano romper relaciones diplomáticas con Israel y rechazar el ofensiva militar que lastima al pueblo palestino.

Colectivo “La Comuna 4:20”

Hora: 10:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México, Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc

Hora: 12:00

Lugar: Parque “Francisco Primo de Verdad y Ramos” (Rinconada 4:20), Centro Histórico

Hora: 13:00

Lugar: Jardín “Louis Pasteur” (Senadito 4:20), Av. Paseo de la Reforma e Insurgentes, Tabacalera

Aforo: 100

Buscan diálogo político para crear espacios públicos para el consumo tolerado de marihuana.

Comunidad Estudiantil de la Facultad de Ingeniería de la UNAM

Hora: 11:00

Lugar: Facultad de Ingeniería, Ciudad Universitaria, Av. Insurgentes Sur No. 3000, Coyoacán

Aforo: 150

Evento “Tianguis F1”, con demandas por dignidad estudiantil, comedores subsidiados, becas permanentes y servicios de calidad; contra el abandono académico por falta de recursos. Podrían bloquear Av. Insurgentes.

Comité de Apoyo a Palestina de la Facultad de Ciencias de la UNAM

Hora: 13:00

Lugar: Facultad de Ciencias, CU, Av. Insurgentes Sur No. 3000, Coyoacán

Aforo: 80

Evento “Fin al Genocidio en Gaza”, con actividades artístico-culturales en solidaridad con Palestina.

Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS)

Hora: 11:00

Lugar: Palacio Nacional, Plaza de la Constitución, Cuauhtémoc

Aforo: 80

Conferencia de prensa sobre desapariciones forzadas en México, en el marco de la semana internacional de víctimas.

Organización Comunitaria “La Voluntad del Pueblo”

Hora: 18:00

Lugar: Tren Ligero Xochimilco, Av. Cuauhtémoc y Axomulco, Col. San Pedro, Xochimilco

Aforo: 80

Asamblea general en defensa del rescate del Centro Deportivo Xochimilco frente al proyecto “Utopía”. Posible bloqueo de vialidades.

Central de Trabajadoras y Trabajadores de la Ciudad y el Campo

Hora: 16:30

Lugar: Estación “Chabacano”, Línea 2 del Metro, Cuauhtémoc

Aforo: 300

Exigen basificación inmediata, reconocimiento de derechos laborales, sindicatos democráticos y aumento salarial. Podrían marchar al Zócalo y bloquear vialidades.

Rodadas motociclistas hoy 21 de agosto

Moto City Club

Hora: 20:30

Lugar: Deportivo “Luis Antonio Macías”, Iztapalapa

Hora: 21:00

Lugar: FES Zaragoza, Iztapalapa

Hora: 21:30

Lugar: Gasolinera Pemex, Calz. de la Viga No. 44, Cuauhtémoc

Destino: Por definir

Aforo: 150

Participan grupos bikers como BKR Indeseables, Locos por las Motos, Bandidas Bikers, entre otros. Posible afectación vial.

Rodadas ciclistas hoy 21 de agosto

Caballito de Reforma – 4° Dinamo (Parque de los Dinamos)

Hora: 07:00

Lugar: Caballito de Reforma, Cuauhtémoc

Destino: Magdalena Contreras

Aforo: 20

Pulques de Altura

Hora: 19:30

Lugar: Centro Cultural Futurama, Lindavista, GAM

Destino: El Coyote de Neza, Edo. de México

Aforo: 20

Rueda GAM

Hora: 07:00

Lugar: Plaza Comercial San Jerónimo No. 630-4, Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón

Destino: 4° Dinamo, Magdalena Contreras

Aforo: 30

UPPENSA (Unidad Proletaria Pedregal San Nicolás)

Hora: 18:00

Lugar: Insurgentes No. 2342, Interior C, Chimalistac, Álvaro Obregón

Destino: Centro Histórico de la CDMX

Aforo: 30

UPPENSA (otra rodada)

Hora: 20:00

Lugar: Av. Tezontle y Río de la Antigua, Iztapalapa

Destino: Callejón del Aguacate, Sta. Catarina, Coyoacán

Aforo: 20

Pedal & Taco, Grupo Ciclista Urbano CDMX

Hora: 20:00

Lugar: Estacionamiento Vips, Plaza Oriente, Iztapalapa

Destino: Diversas calles de Coyoacán

Aforo: 20

Biciorientados

Hora: 20:30

Lugar: Metro Mixcoac, Benito Juárez

Destino 1: Estadio Ciudad de los Deportes, BJ

Destino 2: Estadio Olímpico Universitario, Coyoacán

Destino 3: Estadio Banorte, Coyoacán

Aforo: 20

Colibríes CDMX

Hora: 21:00

Lugar 1: Foro Hermanos Soler, Benito Juárez

Lugar 2: Centro de Acopio la Virgen, Coyoacán

Destino: Cineteca Nacional de Chapultepec, Cineteca CDMX, Cineteca Nacional de las Artes

Aforo: 25

Conciertos y obras de teatro hoy 21 de agosto

El Rey León

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Telcel, Miguel Hidalgo

Aforo: 1,400

Malinche

Hora: 20:30

Lugar: Frontón México, Cuauhtémoc

Aforo: 1,200

Raúl Ornelas

Hora: 20:30

Lugar: Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo

Aforo: 9,600

Eventos culturales hoy 21 de agosto

Festival del Nopal: 50 esculturas alegóricas

Hora: Durante el día

Lugar: Paseo de la Reforma (varios puntos), Cuauhtémoc

Fecha: 09 junio – 30 septiembre 2025

Aforo: 1,000

Exposición CowParade 2025

Hora: Durante el día

Lugar: Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia – Diana Cazadora), Cuauhtémoc

Fecha: 13 julio – 25 agosto 2025

Aforo: 1,000



XI Fiesta de las Culturas Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios

Hora: 10:00

Lugar: Zócalo CDMX, Cuauhtémoc

Fecha: 08 – 24 agosto 2025

Aforo: 100,000

IBTM Américas

Hora: 10:00

Lugar: Centro Banamex, Miguel Hidalgo

Fecha: 20 – 21 agosto 2025

Aforo: 2,000

Expo Med “Hospitalar México”

Hora: 11:00

Lugar: Centro Banamex, Miguel Hidalgo

Fecha: 19 – 21 agosto 2025

Aforo: 1,666

Arte Lumínico “Sólo la Luz”

Hora: 19:00

Lugar: Paseo de la Reforma (Estela de Luz – Ángel de la Independencia)

Fecha: 15 – 31 agosto 2025

Aforo: 10,000

Expo Pan

Hora: 11:00

Lugar: WTC, Benito Juárez

Fecha: 20 – 23 agosto 2025

Aforo: 8,000

Eventos deportivos hoy 21 de agosto

Pericos de Puebla vs Diablos Rojos (Play Off LMB)

Hora: 19:00

Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú, Iztacalco

Aforo: 20,062



Lugares de la CDMX qué visitar y que están cerca del Metro

La CDMX cuenta con una atractiva gama de destinos turísticos que abarca museos, locales de comida o restaurantes y otros sitios de interés. Aunque las principales vialidades se encuentren bloqueadas, existen lugares que puedes visitar y que se encuentran razonablemente cerca de diferentes estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Entre ellos se destacan los siguientes:

Arena México (cerca de la estación Cuauhtémoc de la línea 1).

Castillo de Chapultepec (cerca de la estación Chapultepec de la línea 1).

Kiosco Morisco (cerca de la estación San Cosme de la línea 2).

Palacio Nacional, Museo del Templo Mayor y Museo de la Fotografía (todos cerca de la estación Zócalo de la línea 2).

Torre Latinoamericana, Museo Franz Mayer, Palacio de Bellas Artes (cerca de la estación Bellas Artes de la linea 2 y 8).

Cineteca Nacional (cerca de la estación Coyoacán de la línea 3).

Universum (cerca de la estación Universidad de la línea 3).

Arena Ciudad de México (cerca de la estación Ferrería de la línea 6).

Auditorio Nacional (a unos pasos de la estación Auditorio Nacional de la línea 7).

Plaza Garibaldi (cerca de la estación Garibaldi de la línea 8).

Palacio de los Deportes (cerca de la estación Velódromo de la línea 9).

Biblioteca Vasconcelos (cerca de la estación Buenavista de la línea B).

Parque Hundido (cerca de la estación Insurgentes Sur de la línea 12).