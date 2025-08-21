¿Cómo recuperar mi comprobante de preinscripción para consultar los resultados de cambio de secundaria en CDMX?

A partir de este jueves 21 de agosto se dieron a conocer los resultados de aquellos estudiantes que van a entrar a secundaria y que solicitaron cambio de plantel o de turno en la Ciudad de México. Para realizar esta consulta de resultados, padres, madres de familia y también tutores, deben tener a la mano diversos requisitos, entre los que están el folio, la Opción de Preinscripción (OP) y también el comprobante de inscripción, éste último quizá es el más importante de todos.

En muchas ocasiones, aunque se recomiende guardar y descargar estos documentos, se vuelve complicado hacerlo y podemos extraviarlos por una u otra razón, así que te compartimos a continuación un paso a paso sencillo para que recuperes este comprobante de preinscripción y consultes los resultados del cambio de secundaria.

También te compartimos cómo puedes descargar la Clave Única de Registro de Población (CURP) porque esa también te la van a solicitar hasta para la consulta de resultados de cambio de secundaria, de turno o hasta para las inscripciones extemporáneas. Recuerda también que este documento debe estar certificado.

¿Cómo recuperar mi comprobante de preinscripción para consultar resultados de cambio de secundaria?

En caso de que hayas perdido el comprobante de preinscripción para consultar resultados de cambio de secundaria o de turno, te compartimos este paso a paso para que lo descargues y consultes si la solicitud de cambio de plantel se logró:

Ingresa al sitio de preinscripciones de la AEFCM https://preinscripciones.aefcm.gob.mx:9024/gobMx/jsp/electronic_mail/index.jsp?version=1.6.1

Ingresa el nombre de la calle que diste como dirección del aspirante cuando realizaste el proceso de preinscripción

Coloca el correo electrónico que utilizaste al momento de la preinscripción

Da clic en buscar

Listo. ¡Descarga el comprobante y consulta los resultados de cambio de secundaria!

¿Cómo recuperar el folio y el OP para consultar los resultados?

En caso de que quieras también recuperar el folio y el OP, es muy sencillo teniendo en tu poder el comprobante de preinscripción. Para ello deberás localizar en tu comprobante el número de folio y también el OP. Estos números están visibles en el documento que te compartimos el paso a paso para descargar hace unos momentos.

En este comprobante de preinscripción también viene un dato extra: la clave provisional del estudiante, para que también puedas consultar de esta manera los resultados de cambio de secundaria o de turno.