Claudia Sheinbaum alista DOS Informes de Gobierno; ¿cuándo y dónde serán?

Como parte de la rendición de cuentas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alista dos informes de gobierno. El primero, por ley, será el próximo 1 de septiembre en Palacio Nacional, a su vez, la Secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, entregará el documento en el Congreso de la Unión.

Pero también, en un evento abierto, Sheinbaum dará otro informe en el Zócalo capitalino cuando cumpla un año.

"El 1 de septiembre es informe en Palacio, el informe público en el Zócalo me voy a esperar al año, al acto público vamos a invitar a todos los que quieran venir", sostuvo en la Mañanera de este 21 de agosto.

Está por cumplir el año de gobierno. Foto: Cuartoscuro

No prevé cambios en su gabinete

La mandataria fue cuestionada si contempla algún cambio en su gabinete próximamente.