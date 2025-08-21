¡Ayuda, por favor! Así fueron los últimos momentos con vida de la joven que fue acuchillada durante un asalto | VIDEO

La tarde del miércoles 20 de agosto una joven de 20 años de edad, cuya identidad no ha sido revelada, perdió la vida tras haber sido acuchillada durante un asalto ocurrido en las calles de la colonia Ahuehuetes Anáhuac en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México y como era de esperarse, el caso provocó una gran indignación entre la sociedad capitalina, además, el alcance mediático de dicho caso se hizo mayúsculo tras la filtración de un video en el que se muestran como fueron los últimos segundos con vida de la víctima.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) el violento atraco ocurrió en la esquina de las calles de Lago Perpus y Lago Trasimeno en la colonia Ahuehuetes Anáhuac y hasta donde se sabe el asaltante pretendía despojar a la joven de 20 años de su celular y demás pertenencias, pero ella se resistió y en respuesta el sujeto la acuchilló en el pecho provocándole una herida mortal.

La identidad de la joven de 20 años que fue acuchillada no fue revelada. Foto: Gerardo Galicia/EHM

Filtran video del indignante asalto ocurrido en las calles de la colonia Ahuehuetes Anáhuac

En redes sociales circula un video captado por una cámara de seguridad instalada al interior de un automóvil que opera como taxi de aplicación, el cual circulaba por la zona y en la grabación se puede apreciar que tras haber sido acuchillada por el asaltante la joven intenta perseguir a su agresor, además, comienza a pedir ayuda de forma desesperada, sin embargo, apenas logró dar algunos pasos y cayó tendida sobre el asfalto.

“¡Ayuda, ayuda, ayuda, por favor!” es escuchó gritar desesperadamente a la joven de 20 años de edad, quien perdió la vida momentos después y tras el arribó de los servicios de emergencia ya solo pudieron certificar su fallecimiento y se acordonó la zona para que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizara las primeras indagatorias, así como el levantamiento del cuerpo.

Detienen al asaltante que acuchilló a la joven de 20 años de edad

Tras recibir el reporte del atraco ocurrido en las calles de la colonia Ahuehuetes Anáhuac, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), se dirigieron a la zona y gracias al análisis de las cámaras de vigilancia de la zona lograron identificar al agresor, quien al percatarse de la presencia de los uniformados huyó a bordo de una bicicleta por lo que se comenzó una persecución.

Pese a que el sujeto estaba prácticamente acorralado decidió subir a la azotea de un edificio ubicado en la calle Segunda Cerrada de Lago Trasimeno, sin embargo, los uniformados le dieron alcance y finalmente lo detuvieron.

Las autoridades capitalinas lograron detener al sujeto que acuchilló a la joven de 20 años. Foto: Gerardo Galicia/EHM

La identidad del asaltante no fue revelada, sin embargo, las autoridades capitalinas precisaron que el detenido tiene 44 años de edad y que se le aseguró el cuchillo con el que hirió de muerte a la joven de 20 años de edad durante un atraco, además, se aseguró la bicicleta en la que huyó y se informó que fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine si situación jurídica.