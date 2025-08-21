Así atropelló la ex de su novio a Ximena, quien sufrió estallamiento de matriz tras ser embestida | VIDEO

Ximena N., fue atropellada de manera intencional por Jovana Karina, ex pareja del actual novio de la víctima, el 16 de agosto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Debido al impacto, la joven de 23 años sufrió estallamiento de matriz, fracturas en pelvis, columna y pierna, así como la pérdida de cinco dientes, sin embargo familiares han compartido un video del momento en que ocurrió el delito.

Tania Camacho Trejo, madre de Ximena, señaló que debido a la gravedad en que su hija ingresó al hospital hubo una emergencia, no sólo para los médicos, sino para toda su familia. "Decían los doctores: se nos está yendo, se nos está yendo por el sangrado tan fuerte que traía", dijo.

Ximena de 23 años

De acuerdo con la señora Camacho Trejo, su hija iba saliendo de un restaurante al que había acudido con su novio, quien era esposo de la mujer que la atropelló a bordo de un camioneta blanca de lujo. Cuando ambos caminaban, Jovana Karina, "la siguió, la fue siguiendo" hasta que logró alcanzarla y embestirla con el vehículo en la colonia Barrio Gudalupe.

El cuerpo de Ximena quedó prensado entre el auto de su novio y la camioneta de la exesposa de éste, quien intentó darse a la fuga, pero fue detenida metros más adelante, debido a la rápida acción de vecinos. En el video, difundido en redes sociales, se observa el momento en que Jovana Karina choca su camioenta y luego arranca unos metros.

Reclasifican delito a intento de feminicidio en atropellamiento de Ximena en Chiapas

Minutos después de lo ocurrido, agentes de tránsito que se encontraban en las inmediaciones fueron los primeros respondientes a la emergencia, en la que pese a sus heridas, Ximena aún logró reconocer a su agresora, quien fue detenida por el delito inicial de lesiones.

Sin embargo, debido a la investigación y a los testimonios de los familiares de Ximena, la Fiscalía General del Estado reclasificó el delito a intento de feminicidio, pues se logró establecer que el atropellamiento no fue accidental, sino con la intención de matar a la mujer de 23 años.

Por su parte, Jovana Karina aún no ha rendido su declaración, pero se sabe que era la esposa del actual novio de Ximena.