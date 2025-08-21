AEFCM 2025: ¿Cómo consultar los resultados del cambio de secundaria o turno en CDMX? PASO A PASO

El día llegó. Padres, madres de familia y tutores, esperaban pacientes el jueves 21 de agosto, pues en esta fecha se dan a conocer los resultados del cambio de secundaria o de turno en este nivel de educación básica en la Ciudad de México, para aquellas y aquellos estudiantes que terminaron la primaria y que solicitaron algún cambio de escuela de las que les fue asignada en primera instancia.

Desde muy temprano hoy, se encuentran revisando la página de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) para consultar los resultados y saber en si les realizaron el cambio de escuela que solicitaron y/o el cambio de turno.

A continuación en El Heraldo de México te compartimos un paso a paso para consultar los resultados a partir de hoy jueves 21 de agosto, para que sepas en cuál secundaria se quedó tu hijo o si le hicieron el cambio de turno que solicitaron en la CDMX.

El cambio de secundaria se solicitó para que los resultados se den a conocer este 21 de agosto | Cuartoscuro

¿Cómo consultar los resultados del cambio de secundaria o turno en CDMX?

Los resultados de cambio de escuela o cambio de turno para quienes apenas entrarán a primero de secundaria, serán publicados a través de la página de la AEFCM, en este link https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/ en donde deberás seguir este sencillo paso a paso, en caso de que seas uno de los padres, madres o tutores que solicitaron el cambio de escuela o de turno:

Después de ingresar al link que te indicamos arriba, elige la casilla " Resultados de asignación de cambios 1º de secundaria "

1º de " Posteriormente te redireccionarán a una página de "Consulta de asignación del ciclo escolar 2025 - 2026 Ciudad de México"

Ingresa el CURP o Clave Provisional del alumno

Ingresa la opción de Preinscripción (OP)

Ingresa el folio

Posteriormente darás clic en "Buscar" y entonces te arrojarán los resultados y así sabrás si tu hijo o hija se quedo en la secundaria tras la solicitud de cambio o el turno.

Los resultados de cambio de plantel y turno, se dan a conocer este 21 de agosto | AEFCM

¿En dónde puedo consultar los resultados de preinscripciones extemporáneas para 1º de secundaria?

Para estos resultados, podrás realizar la consulta de resultados siguiendo este paso a paso, que básicamente es el mismo que ya te compartimos:

Entra al link https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

Posteriormente te redireccionarán a una página de "Consulta de asignación del ciclo escolar 2025 - 2026 Ciudad de México"

Ingresa el CURP o Clave Provisional del alumno

Ingresa la opción de Preinscripción (OP)

Ingresa el folio

Así es como podrás ver si tu cambio de secundaria fue aceptado | EHM

¿Qué hago si se cayó la página de consulta de resultados?

Debes tomar en cuenta que ante la gran cantidad de padres, madres de familia y tutores que estarán consultando desde muy temprano la página de la AEFCM, el sitio podría experimentar o carga lenta o carga nula, por lo que deberás ser paciente y estar actualizando de manera constante para que te aparezca el inicio de consulta de resultados.

Así es como se ve el sitio cuando registra carga lenta o nula | EHM

¿Qué pasa si no me aceptaron el cambio de secundaria?

En caso de que no hayas recibido resultados positivos, te compartimos que las autoridades de la AEFCM informan:

En caso de que la respuesta a la Solicitud de Cambio no sea aceptada, se respetará el lugar en la escuela asignada originalmente

Y también informan que "en caso de que la Solicitud de Cambio se aceptada a cualquiera de las opciones elegidas, automáticamente perderá el lugar de la asignación original".

Si tu hijo no fue aceptado en la solicitud de cambio, no se queda sin escuela | AEFCM

¿Cómo puedo recuperar el folio el OP o el comprobante de preinscripción en caso de haberlo perdido?

Para que cheques el folio y la Opción de Preinscripción (OP), puedes hacerlo directamente en el comprobante de preinscripción que se te dio para que guardaras y descargaras al momento de finalizar el proceso de inscripción a nivel secundaria para el nuevo ciclo escolar 2025 - 2026.

En caso de no tener ese comprobante, sigue este paso a paso para recuperarlo:

Entra al link: https://preinscripciones.aefcm.gob.mx:9024/gobMx/jsp/electronic_mail/index.jsp?version=1.6.1

Escribe el CURP del estudiante

Pon el nombre de la calle que diste como dirección del aspirante al momento de la preinscripción a secundaria

Ingresa el correo electrónico que diste al momento de la preinscripción

Da clic en la opción "Buscar" para que te arroje los resultados.

¡Suerte para ti y tus pequeños y pequeñas que ingresan a la secundaria!