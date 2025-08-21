¡Adiós multa! Estos son los autos que recibirán condonación del 100% en verificación extemporánea; ¿hasta cuándo aplica?

¿Se te pasó realizar la verificación de tu auto y ahora tienes una multa que no sabes cómo cubrir? No eres el único al que se le pasaron las fechas para realizar este trámite y por lo tanto, también para realizar el reemplacamiento o cambio de placas; es por ello que el Gobierno del Edomex condonará estos adeudos en el 100% de su totalidad.

Por supuesto, no todas las multas serán condonadas por las autoridades, sino que solo algunos conductores podrán recibir este beneficio y si tienes dudas sobre cómo saber si tu auto podrá librarse de una multa por una verificación vehicular extemporánea, aquí te contamos todo lo que debes de saber.

Para recibir la condonación en un 100% respecto al pago de la multa por una verificación vehicular extemporánea de 2023 hay que cumplir ciertos requisitos que van desde la fecha del holograma, hasta para aquellos que no pudieron realizar otros trámites relacionados a la circulación.

¿Quiénes recibirán una condonación en la verificación vehicular en Edomex?

La multa por una verificación vehicular extemporánea en Edomex será saldada en su totalidad gracias al Gobierno del Estado y a la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, quienes dieron a conocer quiénes serán los acreedores de este beneficio.

Aquí los detalles:

Vehículos que el último holograma de verificación sea del segundo semestre de 2023 o anterior.

sea del segundo semestre de o anterior. Quienes no hayan realizado trámite de reemplacamiento o cambio de placas de circulación durante 2024 y 2025.

Asimismo, es importante resaltar que las autoridades del Estado de México también dieron a conocer la lista de vehículos y conductores que no podrán sumarse a este beneficio extemporáneo y limitado a diciembre de 2025.

Los que no podrán aplicar la condonación son:

Vehículos automotores que cuenten con holograma 00 (doble cero) correspondiente al año 2023

Autos que cuenten con alguno de los hologramas 0 (cero), 1 (uno) y 2 (dos) relativos al primer y/o segundo semestre del año 2024, y/o del primer semestre del año 2025

Personas que habiendo realizado el trámite de alta, renovación, reemplacamiento o cambio de placas de circulación, durante los años 2024 y 2025, no hubieran realizado la verificación vehicular correspondiente dentro del plazo previsto en los Programas de Verificación Vehicular Obligatorios para el primer y segundo semestre de 2024 y primer semestre de 2025.

El 31 de diciembre es el último día para conseguir el beneficio. (Foto: X @DGPCCA_Edomex)

Requisitos para la verificación

Es importante destacar que para que se aplique la condonación del 100 por ciento, los conductores interesados también deberán de cumplir un par de requisitos, mismos que los ayudarán a ponerse al día con sus respectivas verificaciones.

Asegúrate de también:

Cubrir la tarifa del servicio de verificación.

Realizar la verificación vehicular conforme al último número de las placas de circulación.

Finalmente, cuando se cumplan estos requisitos, se entregará a los conductores de vehículos motorizados una verificación vehicular que corresponderá al segundo semestre del año 2025, esto gracias al amparo del Gobierno del Edomex.

¿Cómo saber cuándo me toca verificar el Estado de México?

El calendario del segundo semestre de 2025 considera el engomado y el último número de la placa. Aquí te compartimos cuándo te toca realizar este trámite.

Engomado amarillo con terminación de placas 5 o 6. De julio a agosto.

con terminación de placas De julio a agosto. Engomado rosa con terminación de placas 7 u 8 . De agosto a septiembre.

con terminación de placas . De agosto a septiembre. Engomado rojo con terminación de placas 3 o 4. De septiembre a octubre

con terminación de placas De septiembre a octubre Engomado verde con terminación de placas 1 o 2 . De octubre a noviembre.

con terminación de placas . De octubre a noviembre. Engomado azul con terminación de placas 9 o 0. De noviembre a diciembre.

Consulta el calendario y tu verificentro más cercano. (Foto: X @DGPCCA_Edomex)

¿Cuándo es el último día para no pagar multas por verificación en Edomex?

Si quieres librarte de la multa por una verificación vehicular extemporánea de 2023 y cumples con los requisitos que solicitaron las autoridades del Edomex para una condonación que cubre el monto total de la multa, debes de saber que tienes hasta el 31 de diciembre de 2025 para aplicarla.

¿Cómo condonar una multa de verificación Edomex?

De acuerdo con los detalles que dieron las autoridades del estado, para condonar el pago de la multa por verificación vehicular extemporánea de esta fecha a diciembre del 2025, únicamente hay que sacar una cita a través del portal web de Verificación.

Para sacar cita entra a: citaverificacion.edomex,gob.mx

Recuerda que los horarios de atención en los verificentros es de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 19:00 horas; mientras que los sábados el servicio es de 8:00 a 15:00 horas.

Puedes consultar más detalles sobre la condonación del 100% en verificaciones extemporáneas en la Gaceta del Gobierno dando clic AQUÍ.