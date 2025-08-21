¿A qué HORA inicia el nuevo diluvio? Durará 4 días en México

Este jueves 21 de agosto amaneció lluvioso en algunas alcaldías de la Ciudad de México, con lo que da inicio el nuevo temporal que traerá consigue abundantes precipitaciones en diferentes zonas del país, pues afectará al occidente, centro, sur, oriente, noreste, parte del sureste y durará 4 días, pues terminará hasta el domingo 24 de agosto.

Desde el 15 de mayo y hasta el 15 de noviembre, México se encuentra bajo la temporada de lluvias que a veces se intensifican en ciertas zonas. En las últimas semanas, algunos feómenos han incrementado el nivel de agua durante las precipitaciones, algunas de las cuales han roto récords, como la del domingo 10 de agosto.

Más diluvio para México

Los fenómenos meterológicos que influyen en este nuevo temporal de lluvias son:

El Monzón Mexicano

Las Ondas Tropicales, en específico la 24 que se encuentra activa ahora

El meterológo José Martín Cortés detalla que este nnuevo temporal lluvioso, "NO necesariamente tiene que llover intenso todos los días, todo el día en la misma ubicación, habrá variaciones, pero la cantidad de lluvia sería superior a lo habitual".

Los siguientes estados serán los más afectados por el diluvio del 21 al 24 de agosto en México:

Occidente: Nayarit, Jalisco y Colima

Centro: Ciudad de México, Edomex, Puebla y Morelos

Sur: Chiapas y Oaxaca, será en esta zona n donde se prevén las tormentas más intensas, pues habrá 75 a 150 mm de agua

Oriente: Veracruz

Noreste: Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León

Parte del sureste: Tabasco y Campeche

Recomendaciones ante el nuevo temporal lluvioso de 4 días en México

No cruzar ríos ni riadas, incluyendo las urbanas

Guardar documentos importantes en una sobre plástico

Tener a la mano linterna y radio de pilas

Llamar al 911 ante cualquier inundación o encharcamiento de consideración

¡Buenos días! Amanece lloviendo en Ciudad de México #CDMX, precaución.



Vista al Bosque de Chapultepec desde el Grand @fiestamericana video

Para ver en vivo: https://t.co/844lTIlPBz pic.twitter.com/BlSdnZVJ0z — Webcams de México (@webcamsdemexico) August 21, 2025

¿Qué tan intenso será el diluvio de 4 días en CDMX y Edomex?

Para este jueves 21 de agosto de 2025, las cantidad de lluvia que caerá en la Ciudad de México y el Edomex será fuerte, pero NO en niveles de tormenta negra, pues se prevé que sea de 50 a 75 milímetros de agua por hora. Como se mencionó, el temporal lluvioso ya inició esta mañana y se prevé que a lo largo del día vuelva a llover, aproximadamente a las 15:00 horas de manera generalizada.

La temperatura mínima en Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C.

Para Toluca, Edomex, se prevé temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 21 a 23 °C.

#PronósticoDelTiempo || ¡Buenos días!



Este jueves tendremos ambiente cálido a caluroso con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México.



Se pronostican lluvias muy fuertesuD83CuDF27? con actividad eléctricauD83CuDF29? y caída de granizo??.



Toma tus precauciones. #TrabajandoJuntos… pic.twitter.com/ZAjJFCfEb7 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 21, 2025

Sigue el diluvio de 4 días EN VIVO