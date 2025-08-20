Ximena se debate entre la vida y la muerte tras ser atropellada por la ex de su novio en Chiapas

Desde hace poco más de un año, Ximena denunció amenazas en su contra por parte de Jovana Karina N., quien finalmente la atropelló el pasado 16 de agosto en calles de la colonia Barrio Guadalupe, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde la víctima lucha por su vida al ser prensada entre dos vehículos, uno de los cuales conducía su atacante.

De acuerdo con el reporte médico de Ximena, la víctima presenta las siguientes lesiones:

Fracturas en columna vertebral

Fractura en pelvis lado derecho

Fractura en pierna derecha

Estallamiento de matriz

Pérdida de cinco dientes

Jovana Karina atropelló a la novia de su ex novio

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizan en conjunto una carpeta de investigación por el delito de intento de feminicidio en contra de Jovana Karina, quien el día de los hechos conducía una camioneta de lujo, misma que embistió en contra de Ximena.

Investigarán a Jovana Karina por tentativa de feminicidio en contra de la novia de su ex

La mujer atropellada quedó prensada entre la camioneta de su agresora y otro que se encontraba en la vía pública. En medio de la agonía, Ximena logró pedir auxilio, por lo que elementos de tránsito municipal que se encontraban en la zona acudieron al sitio para colaborar.

Ximena reconoció a Jovana Karina como su atacante y la persona que la estuvo amenazando desde meses atrás, debido a que la víctima estableció una relación sentimental con la expareja de la agresora. Inicialmente, el delito había sido clasificado como lesiones graves, sin embargo la Fiscalía de Chiapas reclasificó el delito a tentativa de feminicidio, debido a que hubo una planeación por parte de la conductora de la camioneta de lujo.

Ximena fue atropellada y resultó con severas lesiones

"El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó la investigación respectiva por el delito de feminicidio en grado de tentativa, con perspectiva de género y bajo el protocolo correspondiente a dicho ilícito, a fin de deslindar y fincar las responsabilidades que correspondan", señaló la autoridad en comunicación oficial.

La familia de Ximena exige justicia, pues la joven se encuentra gravemente lesionada.