Vórtice Polar y La Niña llegarán para el otoño de 2025 a México, ¿habrá calor, frío o más lluvias?

El meteorólogo José Martín Cortés prevé que el clima del otoño e invierno en el Hemisferio Norte se vean influidos por los efectos del Vórtice Polar y de un breve periodo de La Niña. Estas repercusiones también se verán reflejadas en el clima de México para la próxima temporada, de lo cual te hablaremos aquí.

Actualmente, el verano ha tenido lluvias más abundantes que en años anteriores, gracias a la Fase Neutra, lo que el mismo experto en clima ha explicado desde hace meses, pues representa que no existe presencia ni de La Niña ni del Niño, fenómenos que son cíclicos y que representan el aumento o no de la temperatura de las aguas ecuatoriales.

El Vórtice Polar cambiará

"Sobre el Polo Norte, la circulación comienza a cambiar y el Vórtice Polar, que almacena el frío de la zona, comenzará a desarrollarse finalizando agosto", indicó el meteorólogo, quien señaló que dicho fenómeno llegará próximamente. El desarrollo del Vórtice Polar puede ser un indicador de más frío durante el invierno para México, pero ¿sabes qué es este fenómeno?

"El vórtice polar es la circulación de viento circumpolar (ártica y antártica), de escala planetaria, ubicada en latitudes medias o altas. Esta circulación se debe a la diferencia de temperatura entre el ecuador y los polos, y en el hemisferio norte suele ser de oeste a este", de acuerdo con la red de meteorólogos de Meteored.

Otoño con más lluvias y ciclones, invierno caluroso para México por La Niña

Por su parte, Cortés también prevé que además de la presencia del Vórtice Polar en el Hemisferio Norte el fenómeno de La Niña tendrá una breve influencia sobre el clima en México, aunque también persistirá la Fase Neutra de la que ya se ha hablado antes. Según su pronóstico, esto puede derivar en:

Otoño más fresco/frío con ciclones y lluvias Invierno más frío y húmedo, eventual calor y sequedad

"El panorama es un tanto complejo si no se establecen bien uno de los dos fenómenos (y hay que considerar mas oscilaciones), por lo que harían variar las condiciones meteorológicas, pero es más probable por ahora, que se presente más frío y lluvias de lo habitual", advirtió el meteorólogo José Martín Cortés sobre los efectos de la Fase Neutra y la breve Niña.