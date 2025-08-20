Vinculan a proceso a ex alcaldesa de Manzanillo por otorgarse un bono

Una juez de control concedió la vinculación a proceso de 13 ex funcionarios del Ayuntamiento de Manzanillo por peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, y violación a la ley que fija las bases para las remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado confirmó que la juez consideró que los datos de prueba ofrecidos por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fueron suficientes para conceder la vinculación a proceso en contra de los ex funcionarios públicos.

La acusación es por el otorgamiento de un bono de subsistencia en beneficio propio y en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Manzanillo, con un daño al erario público superior a los 30.4 millones de pesos.

La Fiscalía Especializada presentó argumentos en el sentido de que la autorización de dicha erogación y la recepción de dicho bono contraviene diversos preceptos legales y constituye las conductas delictivas de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.

El juzgado de control dio un plazo de 3 meses para la investigación complementaria y, en el caso de personas vinculadas a proceso que tienen un cargo público, solicitó como medida cautelar la suspensión temporal en el ejercicio del cargo.