Trailero frustra asalto en carretera de Puebla, los asaltantes le apuntaron con miras de láser | VIDEO

En redes sociales circula un video en el que se puede apreciar el momento exacto en el que un trailero que circulaba por una transitada carretera del estado de Puebla evita ser asaltado a mano armada por una célula criminal y lo que más llamó la atención de este caso es que uno de los delincuentes se encontraba utilizando una mira de láser para hacer más certeros sus tiros en medio de la oscuridad, por lo que en esta nota te contamos todo lo que se sabe al respecto.

De acuerdo con los reportes de distintos medios locales, el referido intento de asalto ocurrió el pasado jueves 14 de agosto en la supercarretera Cuacnopalan-Oaxaca a la altura de la caseta de Tehuacán con dirección a la capital de Puebla y la desafortunada escena quedó registrada en video gracias a una cámara de seguridad instalada al interior de la unidad que pretendían asaltar los hampones.

Los delincuentes que intentaron asaltar al trailero estaban armados. Foto: FB: Difúndeteh

Así fue como un trailero evitó ser asaltado en una carretera de Puebla

En la grabación que fue difundida en redes sociales se puede apreciar que el tráiler que sufrió el intento de asalto se encontraba circulando casi por el acotamiento para permitir que los otros autos lo rebasaran con mayor seguridad, sin embargo, cuando un auto Corsa de color gris lo adelantó e intentó cerrarle el paso para obligarlo a detenerse y en este movimiento se pudo ver que un sujeto que viajaba de copiloto amaga al conductor con un arma de fuego, mientras que un sujeto que viajaba en la parte trasera hace lo mismo, pero en su caso se puede ver que estaba usando una mira de láser.

En el video se puede apreciar que el vehículo disminuye la velocidad para obligar al trailero a que detenga su unidad, no obstante, lejos de detener su marcha embistió al auto donde viajaban los delincuentes, metros más adelante, ambas unidades se detuvieron y del vehículo compacto se bajaron dos delincuentes y se encaminaron al camión, el cual, comenzó a circular en reversa, cabe mencionar que, esta acción puso en riesgo a otros automovilistas que pasaron por la zona, sin embargo, esto también le permitió al conductor salir bien librado de este intento de asalto.

El trailero logró evitar ser asaltado circulando en reversa tras embestir la unidad de los delincuentes. Foto: FB: Difúndeteh

Hasta el momento se desconoce si el conductor que fue víctima de este intento de asalto interpuso una denuncia formal ante las autoridades, sin embargo, la policía poblana no reporta personas detenidas por estos hechos, además, en plataformas digitales se sumaron distintas denuncias en las que se señala que en las últimas semanas se han registrado múltiples casos similares, por lo que se ha pedido a las autoridades reforzar la seguridad en la referida zona.