¿Te llama tu jefe al salir de la chamba? Ya no será legal hacerlo en la CDMX

Por ley, los chilangos ya no estarán obligados a contestar mensajes o llamadas de trabajo una vez que terminaron su turno, gracias a que se avaló una reforma a la Constitución de la Ciudad de México, que consagra el derecho a la desconexión digital.

Recientemente, legisladores capitalinos avalaron una iniciativa en la que se estipula el derecho a la desconexión digital, es decir, a no contestar mensajes del trabajo una vez que concluyeron las labores.

Con la reforma al artículo 10 de la Constitución Política de la Ciudad de México, se garantiza el derecho al descanso y se impulsa a mejorar la salud mental de los habitantes de la capital, de acuerdo con el posicionamiento de la reforma.

“Se está combatiendo lo que se puede llamar la esclavitud moderna que somete a las personas a jornadas extenuantes mediante la utilización de dispositivos digitales”, señaló la diputada Ana Buendía, de Morena, en la exposición de motivos de la norma.

Lucharán por eliminar brecha salarial

La reforma al artículo 10 de la Constitución capitalina también incluye el compromiso de las autoridades de la Ciudad de México para abatir la brecha salarial que aún permanece entre hombres y mujeres.