Tamaulipas tiene abasto garantizado de combustibles: SEDENER

En Tamaulipas no existe riesgo de escasez de combustibles, aseguró el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, al destacar que la entidad cuenta con una infraestructura sólida y estratégica para garantizar el suministro.

El funcionario explicó que, a diferencia del desabasto registrado recientemente en el centro del país, Tamaulipas dispone de diversas terminales de almacenamiento que fortalecen la seguridad energética, con instalaciones en el puerto de Altamira y en puntos fronterizos como Nuevo Laredo.

“Contamos con terminales de almacenamiento, lo cual nos fortalece al garantizar el suministro. Estas instalaciones aseguran que el abasto esté garantizado para la población”, puntualizó.

El combustible no será un problema en Tamaulipas. FOTO: Archivo.

Tamaulipas avanza con la marca estatal de gasolina

Durante su intervención, Ángel Jiménez informó que el gobierno estatal trabaja en la consolidación de una marca propia de gasolina, con el propósito de ofrecer a los consumidores un producto vigilado, trazable y con la garantía de que se vendan “litros de a litro”.

Detalló que ya se encuentran en marcha los procesos administrativos y legales para la cesión del permiso de una gasolinera adquirida en La Pesca, desde donde se impulsará este modelo.

No habrá desabasto en la entidad. FOTO: Carlos Juárez.

“Nosotros garantizaremos que los usuarios reciban combustible de calidad (…) la intención es que, al ver nuestra marca, tengan la certeza de que están comprando gasolina confiable”, subrayó.

Con estas acciones, el gobierno de Tamaulipas busca fortalecer la seguridad energética y brindar certeza a los consumidores, diferenciándose de las problemáticas de abasto que enfrentan otras regiones del país.