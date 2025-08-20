Sofía encubrió al asesino de su mamá y su hermana, era su expareja y las mató en su domicilio

Sofía lleva 14 años en prisión por el homicidio de su madre y su hermana, en entrevista con la activista Saskia Niño de Rivera narra cómo encubrir al asesino de su hermana y su mamá la llevó a estar en prisión.

Sofía tuvo una infancia normal, una familia amorosa, recuerda que su padre siempre les dio lo que necesitaban, describe a su familia como tradicional, le cumplían sus caprichos incluso dejó de estudiar y fue ahí que comenzó a relacionarse con personas indebidas.

Fue diagnosticada con diversos trastornos mentales como: personalidades múltiples, esquizofrenia fase II, trastorno límite de la personalidad; de los cuales fue consciente que los tenía a los 18 años.

“Fue difícil porque para mi eran situaciones que yo estaba viendo y escuchando”, confiesa Sofía sobre los trastornos que padecía.

Foto: YouTube Penitencia

En un inicio pensó que era porque consumir sustancias, ya que a los 11 años comenzó a consumir sustancias ilícitas y pensaba que eso la hacía ver alucinaciones.

“Siempre que eres pendiente de alguna sustancia te relacionas con personas equivocadas”, afirmó Sofía.

Recuerda que sus dos relaciones amorosas han sido tóxicas, a los 18 años fue ingresada a un hospital psiquiátrico, posteriormente estuvo internada en una clínica de Aragón.

Encubrí al asesino de mi mamá y mi hermana, las mató frente a mi: Sofía cumple su sentencia en prisión

Después de una relación fallida donde vivió violencia intrafamiliar y tener una hija, se involucró con Daniel, un hombre vinculado al narcotráfico y que se dedicaba junto con su familia al secuestro pero que la hacía sentir protegida, era sanguinario con los animales y los seres humanos, donde no había golpes pero si violencia psicológica ya que había constantes amenazas.

Después de cuatro años de relación tuvieron una hija, pero se separaron porque la la familia de él no la aceptaba y la relación era mala ya que ella consumía sustancias nocivas y él estaba en negocios ilícitos lo que no era un entorno propicio para sus hijas por lo que busco refugio en sus padres.

Daniel en venganza la amenazó con matar a su mamá y su hermana que eran quienes más defendían a sus hijas de él y quienes más lo querían mantener alejado. La familia intentó alejar de las drogas a Sofía pero cuando él iba a ver a sus hijas (porque educó a la hija de Sofía como propia) le llevaba drogas, lo que hacía que ella quisiera salir con él a pasear a las niñas, algo que desaprobaba su familia y ocasionaba peleas con su mamá y hermana, su papá era más reservado. Foto: YouTube Penitencia

Hasta que un día en la mañana ella estaba escuchando música y escucho gritos cuando acudió a ver a su mamá, su expareja la estaba acuchillando hasta dejarla sin vida, acudió a pedirle ayuda a su hermana pero se percató de que también había sido aniquilada por Daniel.

Él le advirtió que no lo delatara o haría lo mismo con ella, su papá y sus hijas, mientras la hería con un arma punzocortante hirió, Sofía tuvo temor, fue por sus hijas a la escuela y decidió no confesar y decir que no sabía que había pasado, al regresar limpió la sangre que había para que sus hijas no se asustaran.

"Fue por mis hijas a la escuela, cuando llegué las encontré así", declaró Sofía a las autoridades.

Cuando llamaron a su padre, él se shockeo, Sofía recuerda que él "nunca preguntó qué pasó... no sé si se lo imaginaba", horas después, las autoridades descubrirían lo que había sucedido y acusarían a Sofía de encubrimiento y de ser cómplice.

"Hija es que las prueban apuntan a que algo tuviste que ver", le dijo su papá a Sofía, ella asegura que no participó en nada. Hoy Daniel se encuentra prófugo y su padre aún no supera la pérdida de su esposa y su hija.