Sismo en México: ¿dónde tembló hoy 20 de agosto? | EPICENTRO

Durante la madrugada de este miércoles 20 de agosto se registraron dos sismos en el territorio mexicano, el más fuerte de magnitud 4.3 con epicentro en Río Grande, en Oaxaca, sin embargo, la fuerza no fue suficiente para activar la alerta sísmica.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó que hoy 20 de agosto se registraron dos sismos, el más débil de magnitud 4.2 y el más fuerte de 4.3, siendo el estado de Oaxaca donde se presentó el más fuerte en las primeras horas de este miércoles. Toca dar los detalles sobre la hora en la que se presentaron estos sismos, la magnitud, profundidad y todos los detalles del movimiento de las placas tectónicas.

¿Dónde tembló hoy 20 de agosto en México?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, estos son los temblores ocurridos esta madrugada.

Hora: 00:29 am. Epicentro: a 149 km al Suroeste de CD Hidalgo, en Chiapas , con coordenadas de 13,424°, -92,641°, una profundidad de 12.5 kilómetros. Magnitud de 4.2.

, con coordenadas de 13,424°, -92,641°, una profundidad de 12.5 kilómetros. Magnitud de 4.2. Hora: 5:46 am. Epicentro: a 17km Noroeste de Río Grande, en Oaxaca, con coordenadas de 16,098°, -97,566°, una profundidad de 27.6 kilómetros. Magnitud de 4.3.

SISMO Magnitud 4.3 Loc 17 km al NOROESTE de RIO GRANDE, OAX 20/08/25 05:46:17 Lat 16.09 Lon -97.56 Pf 27 km pic.twitter.com/adPsCGpKdB — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 20, 2025

¿Qué son los sismos?

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, un sismo es el rompimiento de las rocas en el interior de la Tierra, esta ruptura violenta provoca una liberación repentina de energía acumulada, que se propaga en forma de ondas sísmicas en todas las direcciones. Estas ondas son las que se reflejan en la superficie como lo que se le conoce como un temblor.

Qué hacer en caso de sismo

Las recomendaciones de Protección Civil ante un sismo son:

Mantener la calma y buscar las zonas de seguridad en el lugar donde te encuentres

Alejarse de ventanas, espejos y otros objetos de cristal que pudieran romperse

Alejarse de muebles pesados, como libreros, vitrinas o gabinetes, que podrían caer o dejar caer su contenido

Evitar candelabros y otros colgantes que pudieran caer. En la calle, aléjese de cables o ramas, balcones o edificios con cristales que podrían caer

Buscar los muros de carga y columnas para pararse junto a ellos

Si se está en un edificio y no puede evacuar, busque la zona de seguridad y no use las escaleras mientras tiembla, sino hasta que termine el movimiento. Tampoco se deben usar los elevadores

Si hay una brigada de protección civil, siga sus indicaciones

Si se encuentra en su vehículo, busque estacionarse lejos de postes, cables y puentes

Si se encuentra en el Metro, mantenga la calma y siga las indicaciones del personal

El sismo de Chiapas fue de una magnitud de 4.2 | SSN

Por qué y cuándo se activa la alerta sísmica

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) se encarga de activar la alerta sísmica, eso se determina analizando la distancia y la magnitud del sismo. Si el epicentro se encuentra a más de 350 km, la magnitud debe ser de 6; si se encuentra entre 350 y 250 km, debe ser 5, y finalmente, si son menos de 250 km, la fuerza debe ser superior a 5.