Silvano Aureoles no compareció ante jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente

El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, no acudió a la audiencia ante una jueza del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo formularle imputación por el presunto desvío de 3 mil 412 millones de pesos para la construcción de siete cuarteles de policía.

La audiencia inició a las 10:00 horas de este miércoles y estaba previsto que la FGR le imputara los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa, administración fraudulenta y peculado, pero no se presentó.

No acudió a su audiencia. Foto: Cuartoscuro

Su abogado dijo desconocer el motivo de su ausencia

Su abogado señaló durante la diligencia judicial que desconoce la razón por la que el exgobernador no compareció. Aureoles Conejo está prófugo desde febrero pasado cuando se emitió la orden de aprehensión en su contra por estos delitos.

Patricia Sánchez Nava, jueza de control de este centro de justicia, encabezó la audiencia.