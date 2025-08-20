Sheinbaum niega acuerdo con la DEA sobre narcotráfico: "No tiene nada que ver con la realidad"

El comunicado de la Administración de Control de Drogas, conocida por su siglas como DEA, está fuera de la realidad, donde habla de la colaboración en el Proyecto Portero, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde Palacio Nacional, la mandataria cuestionó la intención de esta Agencia de Estados Unidos.

“Cuando sale el comunicado de la DEA no tiene nada que ver con la realidad, lo que hay es el acuerdo de seguridad que está por culminarse con el Departamento de Estado de Estados Unidos (...) no sé cuál sea su intención, la verdad, decir que hay un operativo especial cuando no lo hay”, sostuvo en la Mañanera 20 de agosto.

La DEA informó, en su comunicado, que esta iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México es una la lucha contra los cárteles, cuyas redes de tráfico son responsables de inundar las comunidades estadounidenses con drogas sintéticas letales.

Rechazó colaboración en Proyecto Portero. Foto: Antonio Nava

¿Qué dice el comunicado de la DEA?

“En el centro de este esfuerzo se encuentra el Proyecto Portero, la operación insignia de la DEA, cuyo objetivo es desmantelar a los 'guardianes' de los cárteles, agentes que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste. Estos 'guardianes' son esenciales para las operaciones de los cárteles, ya que dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, a la vez que garantizan el movimiento de armas de fuego y grandes cantidades de dinero en efectivo de regreso a México.

“Al centrarse específicamente en ellos, la DEA y sus socios están atacando la esencia del comando y control de los cárteles”, dice la Agencia.

Es por ello que la mandataria mexicana insistió en la defensa de la soberanía nacional.

“Esos límites continúan en nuestro Gobierno y ahora estamos, lo he hecho público, haciendo un acuerdo de seguridad con el Departamento de estado de Estados Unidos y coordina la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha habido intercambio.

“¿Qué interés tiene la DEA?, no lo sé, querer decir que cambiaron las cosas, lo que tiene que quedar en claro al pueblo de México es que la Presidenta no va a poner en riesgo la soberanía nacional”, dijo.

CIBANCO está en su derecho de demandar al Departamento del Tesoro de EU: Sheinbaum

CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos ante la Corte Federal del Distrito de Columbia por los señalamientos de sus vínculos con el crimen organizado, hecho al que la presidenta avaló.

En la Mañanera de este 20 de agosto, la mandataria aseguró que están en su derecho, sin embargo celebró que se ampliara el plazo para las transferencias bancarias de esta institución.

“Lo vi en los medios, no tenemos conocimiento de que lo vaya a hacer, está en su derecho, si así lo considera, ayer lo importante es que se dio más plazo todavía por parte del Departamento del Tesoro para las sanciones que se habían determinado y también hay ofrecimientos de compra de estos bancos”, dijo en Palacio Nacional.



