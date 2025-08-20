En la Mañanera

Sheinbaum descarta acudir a la ONU en septiembre; alista recepción a Canadá y Francia

La presidenta no tiene contemplado acudir al 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos

La presidenta alista encuentro con presidente de Francia. Foto: Antonio Nava

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no tiene contemplado asistir al 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, a la cual había sido convocada por la Alianza internacional en defensa de la democracia

“No lo tengo contemplado, no lo tengo contemplado, por ahora”, respondió en la Mañanera de este 20 de agosto ante las dudas.

En meses pasados, fue convocada por el presidente de Chile, Gabriel Boric, a esta reunión para defender la democracia.

El presidente de Chile convocó a Sheinbaum a reunión de la ONU. Foto: Gobierno de México

Sheinbaum alista encuentros con Mark Carney y Emmanuel Macron

Sin embargo, la mandataria mexicana tendrá una agenda con diversos encuentros en el resto del año, como los programados con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

“No pienso salir de aquí a diciembre, viene a finales de este mes, la próxima semana, Secretarios de Estado de Brasil, viene el Primer ministro de canadá, va a venir el Presidente de Francia”, comentó.

 

