Se esperan tormentas ocasionales y hasta 35 grados para Monterrey este jueves | PRONÓSTICO 21 DE AGOSTO

Después de una jornada marcada por fuertes lluvias matutinas el miércoles 20 de agosto, el área metropolitana de Monterrey tendrá un respiro durante las primeras horas de este jueves 21 de agosto de 2025. La mañana se presenta tranquila y soleada, permitiendo que la población disfrute de un respiro tras el abatante aguacero del día anterior.

Sin embargo, esta estabilidad será efímera: se anticipa un cambio hacia condiciones más inestables conforme avance el día. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades del estado coinciden en un pronóstico que revela el reflejo de la denominada “canícula”, esa etapa calurosa lesiva típica de Monterrey en agosto.

Además, es relevante mencionar que en lo que va del mes de agosto, Monterrey ha experimentado un promedio de entre 7 y 10 días con precipitaciones, según estadísticas climáticas del estado. Este número no es elevado, aunque sí suficiente para generar acumulaciones localizadas y riesgo de encharcamientos, especialmente si las lluvias ocurren rápidamente y sin aviso.

¿A qué hora lloverá en Monterrey este 21 de agosto? | PRONÓSTICO DEL CLIMA

Según especialistas del SMN y Protección Civil advierten que las condiciones atmosféricas irán cambiando a lo largo del día, con un incremento tanto en la temperatura como en la probabilidad de tormentas dispersas.

La mañana iniciará con un ambiente relativamente fresco, registrando una temperatura mínima cercana a los 23°C. El cielo se presentará parcialmente nublado y no se esperan precipitaciones en las primeras horas del día, lo que permitirá un inicio tranquilo para la población regiomontana.

Este breve lapso de estabilidad atmosférica contrasta con los episodios de lluvia intensa que se vivieron la mañana anterior, generando encharcamientos y complicaciones viales en distintos sectores del área metropolitana.

A lo largo de la jornada, el termómetro irá en ascenso hasta alcanzar valores máximos de 35°C durante la tarde. El incremento de la temperatura se acompañará de un aumento en la nubosidad, generando condiciones propicias para el desarrollo de chubascos y tormentas eléctricas en sectores aislados de la ciudad.

En términos históricos, el clima de Monterrey durante agosto suele mantenerse caluroso y seco, aunque con eventos aislados de lluvia.

Fotografía: CONAGUA.

El SMN estima una probabilidad de precipitación del 40%, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en algunos puntos, además de posibles ráfagas de viento que podrían superar los 40km/h. Estas condiciones reflejan el típico comportamiento del clima regiomontano en agosto, mes caracterizado por tardes calurosas y tormentas locales que suelen intensificarse en lapsos cortos de tiempo.

Por la noche, se espera un descenso en la temperatura hasta los 25°C, manteniendo un ambiente cálido y húmedo. El cielo permanecerá parcialmente nublado y continuarán las probabilidades de lluvias intermitentes en distintos puntos del área metropolitana.

Recomendaciones para sobrellevar la temporada de lluvias en Monterrey

En el hogar

Revisar techos y canaletas: asegúrate de que no haya filtraciones ni obstrucciones para evitar goteras o acumulación de agua.

Despejar coladeras y desagües: retira basura y hojas secas que puedan impedir el flujo del agua.

Tener un kit de emergencia: incluye linterna, radio con pilas, botiquín, agua embotellada, alimentos enlatados y copias de documentos importantes en bolsas impermeables.

Desconectar aparatos eléctricos en caso de tormenta eléctrica para prevenir cortocircuitos o daños por descargas.

En la calle

Evitar cruzar corrientes de agua: aunque no parezcan profundas, la fuerza puede arrastrar a una persona o vehículo.

No tirar basura en la vía pública: evita que se tapen drenajes y alcantarillas.

Usar calzado adecuado y ropa impermeable: para reducir riesgos de caídas y enfermedades respiratorias.

Mantenerse informado: consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil de Nuevo León.

Al conducir