Revelan los costos del MarinaBus en Acapulco, ¿Cuánto cobrarán a extranjeros y locales

El MarinaBus es un proyecto de la Secretaría de Marina que se desarrolla en el estado de Guerrero, y conectará Puerto Márquez con Acapulco a través de una flotilla de naves acuáticas, y los precios ya fueron revelados, en El Heraldo de México te contamos todos los detalles.

De acuerdo con información compartida por las autoridades encargadas de este proyecto durante una conferencia de prensa el pasado martes 19 de agosto, cada nave tendrá la capacidad de transportar hasta 80 personas en cada viaje y realizará 16 viajes diarios: 8 zarpes y 8 arribos del Malecón de la Bahía a Puerto Marqués.

Se espera que este transporte comience a funcionar a partir del mes de diciembre de este mismo año. De acuerdo con las primeras declaraciones de Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, durante la conferencia presidencial matutina del 23 de julio cuando se anunció el proyecto, las rutas se podrían expandir de acuerdo con la demanda que vaya generando el propio funcionamiento del MarinaBus.

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la movilidad turística, evitar el tráfico y promover la economía local con una experiencia única en la bahía de Acapulco. Además de ser una atracción turística, se prevé como una opción de transporte accesible para los locales que tengan que transportarse cotidianamente de un punto a otro.

Conectará Acapulco con Puerto Marqués

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Cuánto costará viajar en el MarinaBus?

La Secretaría de Marina asignó tres costos diferenciados para el MarinaBus, los cuales se distinguen entre el tipo de usuarios: locales, nacionales y extranjeros, con el objetivo de equilibrar el acceso para la población local, que podrá utilizar el servicio como un medio de transporte cotidiano.

Locales: 30 pesos

Nacionales: 60 pesos

Extranjeros: 160 pesos extranjeros

LA