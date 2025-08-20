Reportan cortes de agua por reparaciones en Nuevo León HOY 20 de agosto, lista de colonias afectadas

Durante la noche del pasado martes, 19 de agosto, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey informaron sobre los cortes de agua para la reparación de una tubería de agua potable de 18 pulgadas, supuestamente dañada por un contratista externo, a la altura de la colonia Ciudadela, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Según información de AyD, los trabajos tienen una duración de cerca de 8 horas, lapso en el que se verán afectados los servicios de más de 100 colonias de Juárez, por lo que las autoridades hicieron un llamado para tomar prevenciones ante la falta del vital líquido durante las próximas horas.

Colonias sin agua hoy 20 de agosto

FOTO: AyD

Durante la madrugada de hoy, 20 de agosto, AyD informó sobre el restablecimiento de servicio tras concluir con la reparación de la tubería dañada situada en el municipio de Juárez. Además, Agua y Drenaje Monterrey agradeció la comprensión de los usuarios y reiteró su compromiso para continuar brindando un servicio hídrico eficiente y de calidad.



FOTO: AyD

¿En qué colonias ya regresó el agua?

Durante las primeras horas de hoy, se concluyó primero con las reparaciones en las siguientes colonias:

Colonia San Isidro

Colonia Fuentes del Valle

Colonia Lomas el Campestre

uD83DuDC77???#AyDTrabaja en cambio de medidor general en el municipio de San Pedro Garza García. ? Hora estimada para normalizar el servicio 06:00 a.m.

Col. Lomas del Campestre. pic.twitter.com/cDX76mjkNK — Agua y Drenaje Mty (@ayd_monterrey) August 20, 2025

De acuerdo con reportes de usuarios, el agua en algunos domicilios de Juárez salía de color amarilla y con mal olor, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para atender la salubridad del sistema hídrico, con el fin de evitar complicaciones de la salud en la población.

¿Cómo reporto un corte de agua?

Agua y Drenaje de Monterrey atiende cortes de agua a través de reportes telefónicos o en línea. De acuerdo con su sitio oficial, las autoridades neoloneses atienden las faltas de agua, fugas de agua, baja presión, falta de bacheo por trabajos de reparación, robos de medidores, y pagos no aplicados. Estos son sus contactos para emitir tu reporte:

8141610973

Instagram: ayd_monterrey

Facebook: Agua y Drenaje de Monterrey

X: @ayd_monterrey

edg