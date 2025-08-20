Registran 15 muertos por sarampión en México, estos son los estados más afectados | MAPA

El informe diario del brote de sarampión en México de la Secretaría de Salud del 19 de agosto reveló que hasta la fecha se han reportado 15 muertes por esta enfermedad en todo el país en lo que va del año, en El Heraldo de México te compartimos los detalles y cómo evitar contagiarte de esta enfermedad.

El sarampión es una infección causada por un virus altamente contagioso en todas las edades y se transmite por gotículas procedentes de la nariz, boca y faringe de las personas infectadas, se caracteriza por pequeños puntos blancos abultados dentro de la boca y manchas rojas que inician en la cara y se extienden a todo el cuerpo.

No hay tratamiento específico para el sarampión y la mayoría de pacientes se recuperan en dos a tres semanas, sin embargo, la mejor prevención es la vacuna triple viral ( sarampión rubéola y parotiditis) disponibles en todos los centros médicos de México como centros de salud, clínicas del IMSS y ISSSTE.

La vacuna se aplica a población de 6 a 11 meses de edad, con un intervalo de 28 días entre ambas dosis. De acuerdo con información de la SSA es especialmente grave en niños menores de 5 años, adultos de más de 20 años y personas con el sistema inmune débil, como portadores de cáncer, VIH y desnutrición.

La vacuna es la mejo prevención

Créditos: Archivo El Heraldo de México

¿Dónde se presentan los casos de sarampión?

En México se han confirmado 4,164 casos de sarampión acumulados, y en las últimas 24 horas se confirmaron 24 casos, en 21 estados y 89 municipios, principalmente en el norte del país. El primer caso se confirmó en la Semana Epidemiológica 5, actualmente estamos en la número 33.

La información señala que el sarampión afecta a ambos sexos (48 hombres y 52 por ciento mujeres), y el grupo de edad más afectado es niños entre los 0 y los 4 años de edad con 978 casos, seguido de 25 a 29 con 557 casos y 30 a 34 años con 454 casos.

Mapa de casos

Créditos: SSA

Chihuahua: 3,872 casos confirmados acumualdos, 14 defunciones

Sonora: 87 caso confirmados, 1 defunción

Coahuila: 51 casos confirmados

Guerrero: 31 casos confirmados

Durango: 22 casos confirmados

Zacatecas: 21 casos confirmados

Michoacán: 14 casos confirmados

Sinaloa: 13 casos confirmados

Campeche: 13 casos confirmados

Tamaulipas: 12 casos confirmados

Baja California Sur: 8 casos confirmados

Oaxaca: 5 casos confirmados

Guanajuato 4 casos confirmados

Ciudad de México: 3 casos confirmados

Quintana Roo: 2 casos confirmados

San Luis Potosí: 1 caso confirmado

Querétaro: 1 caso confirmado

Yucatán: 1 caso confirmado

Tabasco: 1 caso confirmado

Nuevo León: 1 caso confirmado

Chiapas: 1 caso confirmado

El secretario de Salud, David Kershenobich, sostuvo una conversación con la directora del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Samantha Gaertner, con el propósito de informar a la población y aclarar dudas sobre el #sarampión.



uD83EuDE7AAnte el #sarampión,… pic.twitter.com/gYAaJZA08x — SALUD México (@SSalud_mx) August 20, 2025

LA