Reemplacamiento en Veracruz: ¿Quiénes tienen el trámite GRATIS y con descuentos del 30%? | Precios

La gobernadora Rocío Nahle García dio a conocer hace unas semanas que en Veracruz se implementará un nuevo programa de reemplacamietno para autos que será obligatoria a partir del 2026; sin embargo, no es el único trámite por realizar, ya que desde este mes de agosto se puede realizar el reemplacamiento para motocicletas.

Para los conductores de este tipo de unidades se anunciaron beneficios especiales como descuentos del 30% e incluso la realización del trámite completamente gratis siempre y cuando se cumplan algunas características en su último emplacamiento. Y si quieres saber si tú aplicas para estas ofercas, aquí te contamos todo lo que debes de saber.

Debes de apresurarte a hacer tus trámites correspondientes, ya que los beneficios y solicitudes únicamente estarán por tiempo limitado. Según dio a conocer la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, el ahorro será únicamente durante este mes, es decir, que tienes hasta el 31 de agosto para solicitar tus placas nuevas o reemplacamiento.

Sin embargo, es importante recordar que aunque estos beneficios son exclusivos durante agosto, no es el único mes en el que se podrá realizar el trámite, pues desde el pasado 23 de junio y hasta diciembre de 2025 de realizará el progama de reemplacamiento para motocicletas para actualizar el padrón vehicular.

Te dejamos los requisitos para que realices tu trámite cuanto antes. (Foto: Pexels)

Los beneficios a los que los conductores podrán acceder si reemplacan son:

Solicitar placas nuevas con un descuento del 30%

Canje gratis

¿Cuánto cuesta reemplacar en Veracruz 2025?

El Programa de Ordenamiento para Motocicletas del estado de Veracruz tiene un costo de 1,440 pesos mexicanos cuando se solicitan placas nuevas. Sin embargo, este mes de agosto de 2025 hay descuentos y beneficios para algunos ciudadanos, aquí los costos actuales:

Placas nuevas y actualización de placas con descuento del 30% quedan en un total de 980 pesos mexicanos.

Quienes emplacaron de enero a junio de 2025 podrán realizar el canje completamente gratis.

Un dato importante sobre la emplacación gratuita o con el descuento del 30% es que se aplicarán a todos los usuarios que cumplan con dichos requisitos incluso si presentan adeudos en sus cuentas. Así que aprovecha que todavía quedan un par de semanas para realizar las solicitudes correspondientes.

Requisitos para reemplacar

El trámite de reemplacado se puede realizar de forma presencial en las oficinas de Hacienda, un trámite para el que es necesario agendar una cita, pero también en línea, donde únicamente debes de llenar la infomación que se te solicita. (Foto: FB Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz)

Los requisitos que necesitas dependen de si tienes o no adeudos, aquí te dejamos cada uno.

Motocicletas sin adeudo y sin cambios en el registro:

Identificación Oficial vigente del propietario o Representante Legal si es personal moral.

Valores de Tránsito.

Personalidad del representante legal para personas morales.

Motocicletas con adeudo vehicular o con cambio de propietario o altas por primera vez:

Identificación Oficial vigente del propietario o Representante Legal si es personal moral.

Constancia de Situación Fiscal (CSF).

Valores de Tránsito.

Comprobante de domicilio del Estado de Veracruz.

Comprobante de Propiedad.

Personalidad del representante legal para personas morales.

Presentar REPUVE impreso no mayor a 24 horas.

¿Dónde y cómo reemplacar en Veracruz?

El reemplacamiento para el estado de Veracruz se puede realizar de forma presencial en las oficinas de Hacienda del estado y en línea, donde te solicitarán información básica sobre la unidad que manejas para poder solicitar el reemplacamiento. Aquí te dejamos los lugares que puedes visitar:

En línea: ovh.gob.mx

Consulta el directorio de oficinas de Hacienda para localizar la más cercana a ti dando clic AQUÍ.

Recuerda que el Departamento de Atención a Contribuyentes tiene un horario de 8:00 a 18:00 horas en un horario de Lunes a Viernes. También puedes llamar al: 800 260 24 00.

Puedes consultar el comunicado del Programa de Reemplacamiento para motocicletas en Veracruz dando clic AQUÍ.