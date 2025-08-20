¿Quiénes son los 13 implicados en el asesinato de los colaboradores de Clara Brugada?

Este miércoles 20 de agosto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que durante las primeras horas de este día se detuvieron a 13 personas relacionadas con el ataque a su secretaria particular y asesor de gobierno capitalino el pasado 20 de mayo.

Cabe destacar que a tres meses del doble asesinato perpetrado el pasado 20 de mayo, la dirigente capitalina compartió en una conferencia de prensa, llamada a ultima hora, que la detención se dio gracias a la coordinación entre el Gobierno de la Ciudad de México así como del Gobierno Federal.

Ya que mencionó que contó con la participación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Fiscalía General de la República (FGR), así como las fuerzas armadas como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Marina.

“Se detuvieron a 13 personas, entre ellas tres directamente implicadas en el homicidio. Quiero destacar la coordinación entre el Gobierno de la CDMX y el Gobierno de México.”, dijo Clara Brugada sobre el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.

Conferencia de prensa conjunta Fiscalía CDMX, SSPC y SSC https://t.co/ALKXtCW88u — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) August 20, 2025

¿Quiénes son los implicados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz?

Según lo mencionado en la conferencia de prensa de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX los responsables se concentraron en Iztacalco y escaparon en una camioneta con dirección a Ecatepec de Morelos, por lo que tras 13 cateos en la CDMX y el Estado de México así como gracias a la tecnología de videovigilancia, se capturaron a los 13 implicados en el caso del asesinato de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Fue Bertha Alcalde Luján, Fiscal de Seguridad de la Ciudad de México, quien dió más información sobre los 11 detenidos, mencionando que mantienen una investigación cerrada sobre lo ocurrido el pasado 20 de mayo de 2025, dónde se detuvo a Jesús “N”, Javier "N", Ariette “N”, Josúa "N", Nery “N” , Abraham “N”, Francisco “N”, Norma "N", Eduardo "N", Fanny "N", David "N", Arturo "N" y Sandra "N" por delitos de homicidio y asociación delictuoso

Créditos: Daniel Ojeda

Al menos 6 personas ayudaron en la vigilancia de Ximena Guzmán y José Muñoz, así como otras 3 personas que ayudaron en la carga de celulares, vehiculos y armas, según lo mencionado por Berta Alcalde Luján obtenido por la investigación del asesinato de los colaboradores de Clara Brugada.