Personal de la Brigada de Vigilancia de la SSC CDMX atiende a 65 gatitos con afectaciones de salud

Efectivos de la Brigada de Vigilancia (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), ambos de la Ciudad de México, valoraron a 65 gatitos que presentaban diversos problemas de salud y dejaron bajo su resguardo a 55 de ellos para cuidarlos y posteriormente ponerlos en adopción para que sean parte de una familia.

Los mininos, 43 machos y 33 hembras, de entre 2 meses y ocho años de edad, fueron llevados a la sede de la BVA ubicadas en la colonia Ciénega Grande, por personal de la Fundación Antonio Haghenbeck dedicada al apoyo de perritos y gatitos en estado de abandono.

Foto: Especial

En el lugar fueron valorados por médicos veterinarios zootecnistas con todos los cuidados revisaron a los felinos para los que empezaron los tratamientos correspondientes a sus condiciones de salud; entre los padecimientos que se les diagnosticaron están pulicosis, dermatitis, conjuntivitis, problemas respiratorios entre otros.

Tras su chequeo, 55 de los animalitos quedaron bajo el cuidado de la Brigada de Vigilancia Animal, cuyo personal se encargará de rehabilitarlos y posteriormente ponerlos en adopción y para que así sean parte de una familia que le brindará cariño, el resto de los mininos fueron resguardados por el personal de POAT.

Foto: Especial

La Brigada de Vigilancia Animal de la SSC realiza acciones de rescate y resguardo de la fauna que habita en la Ciudad de México que se encuentra en riesgo y recuerda a la población que los animales son seres vivos que requieren cuidados y tiempo, por lo que invita a cuidarlos, respetarlos y no maltratarlos.