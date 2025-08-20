"No merecías esto", madre de Alma Elena envía conmovedor mensaje a su hija, hallada muerta en muralla de Benito Juárez

Alma Elena, madre de 30 años que fue reportada como desaparecida y finalmente hallada sin vida en la alcaldía de Benito Juárez, recibió su despedida por parte de familiares y amigos, quienes se reunieron para darle un último adiós en su ciudad natal de Chiapas.

El caso de la joven víctima, identificada como Alma Elena Sánchez Marcelo, causó conmoción a nivel nacional luego de que las autoridades capitalinas dieran a conocer las condiciones en las que su cuerpo fue hallada: emparedada dentro de una obra en la colonia Narvarte.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que los rasgos coincidían con la mujer, reportada como desaparecida desde el pasado 15 de junio. Según su ficha de búsqueda, Alma carecía de tres dedos de la mano derecho y tenía un tatuaje en el hombreo, rasgos que tenía el cuerpo hallado dentro de una muralla con cemento fresco.

Madre de Alma Elena confirma el hallazgo sin vida de su hija

Despiden a Alma Elena

A través de las redes sociales, la madre de Alma invitó a sus seres queridos a darle el último adiós a la víctima de feminicidio, cuyo caso se ha puesto bajo investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México.

“Buenos días. A los que puedan acompañarnos hoy a darle el último adiós a mi niña Alma Elena Sánchez Marcelo, en la zona 5B, enfrente de donde fueron los conteos del INE, a las 10 de la mañana, hasta el panteón”, publicó en Facebook.

Durante las indagatorias de la Fiscalía, se logró identificar una pista que guiaba al inmueble de la colonia Narvarte, donde elementos de la Fiscalía Especializada a la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas y del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX localizaron un muro con cemento fresco, en apoyo de un binomio canino que se aproximó al cuerpo escondido sobre una muralla, el pasado 14 de agosto.

Hasta el momento, Antonio "N" es señalado como el principal sospechoso, quien habría trabajado como vigilante de la obra donde Alma Elena perdió la vida. Además, las indagatorias aseguran que la joven fue invitada a la capital por una propuesta de trabajo, e incluso compartía sus jornadas laborales a través de videos y mensaje de texto con sus familiares.

