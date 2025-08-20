Nieta del “Chapo” Guzmán manda conmovedor mensaje en redes tras la deportación de Julio César Chávez Jr

Frida Sofía Guzmán Muñoz, nieta de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se posicionó en el centro de la conversación en plataformas digitales gracias a su reacción en redes sociales tras la deportación a México de su padrastro, Julio César Chávez Jr, quien es señalado de supuestamente ser un miembro activo del Cartel de Sinaloa, organización criminal encabezada por varios miembros de su familia paterna, por lo que en esta nota te diremos qué es lo que compartió en redes la joven cantante.

Como se dijo antes, Julio César Chávez Jr es vinculado al Cartel de Sinaloa, incluso, fue catalogado como una amenaza para la seguridad pública en territorio estadounidense precisamente por sus vínculos familiares, en especial por su matrimonio con Frida Muñoz, quien estuvo casada con el Édgar Guzmán, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que fue asesinado en mayo de 2008.

Frida Guzmán ha dejado ver en redes sociales que su relación con "El Junior" es sumamente cercana. Foto: IG: fridaguzmanoficial

Por otra parte, Julio César Chávez Jr ha reconocido en distintas ocasiones haber mantenido comunicación frecuente con algunos miembros de la familia Guzmán, en especial con Ovidio “El Ratón”, tío de Frida Sofía Guzmán, la ahora hijastra del boxeador sinaloense.

Cabe mencionar que, Frida Sofía Guzmán ha declarado en distintas ocasiones que mantiene una estrecha relación con su padrastro, Julio César Chávez Jr, así como con el resto de la Dinastía Chávez, incluso, la joven cantante se ha dejado ver acompañando al boxeador en varios de sus compromisos, prueba de ello es que estuvo presente en la pelea ante Jake Paul, la cual ocurrió apenas un par de días antes de la detención del hijo del “Señor Nocaut”.

Julio César Chávez Jr ya se encuentra bajo el resguardo de las autoridades mexicanas. Foto: X: USAmbMex

La nieta del “Chapo” ha declarado que sí le ha resultado complicado llevar el apellido Guzmán a cuestas pues considera que siempre es catalogada por algo que no es, no obstante, señala que no tiene nada de qué avergonzarse.

Así reaccionó Frida Guzmán a la deportación de su padrastro, Julio César Chávez Jr

Frida Sofía Guzmán se ha mantenido al margen desde la detención de Julio César Chávez Jr en Estados Unidos, la cual, ocurrió el pasado 2 de julio, sin embargo, tras la deportación del boxeador y su posterior detención por parte de las autoridades mexicanas, la nieta del “Chapo” Guzmán compartió un par de mensajes de apoyo a su madre y a su padrastro.

Así reaccionó Frida Guzmán a la deportación de Julio César Chávez Jr a México. Foto: IG: fridaguzmanoficial

Fue a través de sus historias de Instagram donde Frida Guzmán reconoció la fortaleza de su madre, Frida Muñoz, posteriormente compartió un par de textos bíblicos, (Marcos 9:23 y el proverbio 16:9), los cuales, hacen referencia a la importancia de creer en los planes de Dios y aunque no mencionó directamente la situación por la que se encuentra atravesando Julio César Chávez Jr estas publicaciones se originaron después del anuncio de su deportación a México y posterior ingreso a un penal de máxima seguridad de Sonora, donde será procesado por su supuesta responsabilidad en la comisión de tráfico de armas y delincuencia organizada.